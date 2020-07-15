雲林麥寮六輕工業區塑化公司煉製二廠上午驚傳爆炸起火，廠區冒出濃煙。有民眾聽到消息，還在LINE群組詢問在廠區附近工作友人，這名友人則表示「爆炸、差點沒命」。

雲林麥寮六輕工業區上午傳出爆炸，隨即冒出火勢與濃煙，廠區出動消防車滅火，雲林縣消防局接獲報案也馬上派遣消防車前往支援，六輕和雲林縣消防局共出動23台車輛，近80名消防人員到場滅火，離六輕數公里遠的民眾都可以看到濃煙。

消防局表示，台塑六輕廠區塑化二廠RDSLL（加氫脫硫）製程起火燃燒，初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣，燃燒影響面積約2000平方公尺，目前無人受傷，火勢尚未控制。

麥寮當地民眾表示，上午因為有下雨，早上9時許穿著雨衣要出門時，突然聽到爆炸聲響，往六輕工業區方向一看才發現濃煙升天，然後就出現火光，不久後就聽到消防車駛往六輕的聲音。

丁姓民眾說，前幾天太陽很大都沒事，想不到今天下了一些雨就爆炸，大概又是管理不善。他也認為，海邊鹽分重，工廠管線很容易生鏽，或許是六輕常發生意外的原因之一。

(中時電子報)