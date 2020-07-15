左鎮菜寮化石館鎮館之寶之一的早坂中國犀牛化石。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

山上花園水道博物館快濾桶是熱門觀光景點。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

南瀛天文館今年暑假推出天文嘉年華火星大驚奇系列活動。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

新冠疫情解封，國內各觀光景點也都出現報復性的旅遊潮，新近上路串聯台南市山區南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館等景點的大台南假日觀光公車山博線，搶搭國旅及3倍券振興方案的便車，打造成大台南最具科普知識的公車路線，準備迎接暑假旺季的到來。

市府交通局長王銘德表示，位於山區的大內南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館等3座博物館，擁有豐富的科普知識，無論「太空轉的、地上流的、土裡埋的」，這裡統統都有，該局配合文化局推出串聯3館的假日觀光公車山博線，希望打造成為大台南公車最具科普知識的公車路線。

王銘德指出，假日行駛的山博線觀光公車，配合遊客的行程安排，平均每30分鐘發車一班，同時還能持車票免費轉搭大台南公車橘、綠幹線，前往玉井參加芒果季活動，或到府城市區繼續安心旅遊的遊程。從上個月的端午連假上路後，搭車人次正逐漸增加中。

王銘德還說，南瀛天文館是南台灣最重要的一處天文知識教育館，不定期推出系列天文觀測活動，今年暑假更配合NASA 2020火星計畫，以「火星大驚奇」為主題辦理一系列精彩活動，同時還配合3倍券振興方案推出「好運成雙-看劇買一送一」紙本3倍券優惠，買3D套票送2D票。

至於山上花園水道博物館原是日據時期為改善台南市區民生用水衛生環境，建設濾水、淨水、供水的台南水道，也是當時最重要的民生用水。園區於2019年重新修復後對外開放，博物館區擁有Ａ館「快濾池室」、Ｂ館「快濾筒室／辦公室」及Ｃ館「送出唧筒室」等國定古蹟及濱野彌四郎碑座與難得一見的豐富林相；淨水池區也「淨水池」、「量水器室」、「淨水池步道」及蝙蝠生態等，兼具文化與生態休閒教育。

此外，左鎮菜寮化石館內的1000多件化石，都是當地業餘「考古學家」經年累月在菜寮區採集而來，包括：台灣在造山運動前沉潛在海底的各類扇貝、牡蠣、雲母蛤等海生類化石，以及造山運動後的劍齒象、鹿、牛、虎等牙齒化石，而這些化石都是在菜寮地區出土，彰顯著台灣的起源。

其中，1971年發現台灣第一塊史前人類的頭蓋骨化石，被命名為「左鎮人」，隨後還出土1具犀牛化石，為紀念當年首先研究左鎮菜寮溪化石群的台北帝國大學教授早坂一郎，更取名為「早坂中國犀牛」，目前都是菜寮化石館內重要館藏。

(中時 )