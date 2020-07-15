「捷運常客免費早餐大放送」號角響起，臺北捷運與麥當勞攜手推出的早餐活動，獲得旅客熱烈回響！免費吃早餐優惠券大方送出6萬張，還沒參加抽獎試試自己的好手氣的人，請手刀快快加入「台北捷運GO」APP，大啖美味的免費早餐，且搭乘捷運滿30次還有機會把新iPhone SE手機、Switch遊戲主機或Dyson吹風機帶回家。

自7月1日至31日止，加入「台北捷運GO」APP會員，並綁定電子票證，即可參加「捷運常客免費早餐大放送」抽獎活動。截至7月14日止，抽獎次數已高達6萬2000餘次，已累積送出6萬張早餐優惠券，另免費漢堡及薯餅已累積送出超過2,400份，兌換期限至8月11日，敬請把握好康機會！

活動期間不限距離遠近，持綁定電子票證搭乘捷運累積每10次，可再獲得1次抽獎機會，最多可獲得6次抽獎機會。特獎是一份免費「豬肉滿福堡加蛋」或「薯餅」，未抽中特獎者也可獲得早餐優惠券(買豬肉滿福堡超值早餐送免費薯餅）。特獎共計5,000份，越早成為會員，即越有機會提早享用。搭乘捷運滿30次還有機會抽iPhoneSE2手機、Switch遊戲主機或Dyson吹風機；接著每累積搭乘10次，即可多獲得1次抽獎機會，最多可獲得4次抽獎機會。

常客優惠措施是依照旅客搭乘次數每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」：每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30%，相當於全票7折，比原本8折更優惠（1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種、以及轉乘優惠，優惠方式及優惠金額都維持不變）。

常客優惠抽獎活動搭乘次數累計方式比照常客優惠措施，針對持綁定電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）之普通卡、學生卡及優待卡搭乘台北捷運，並支付全票票價之旅客，可依搭乘次數累計抽獎次數。另愛心陪伴卡單獨使用時，視同普通卡，該次搭乘可納入累計抽獎次數；愛心陪伴卡若緊接在原愛心卡使用時，同愛心卡享優惠票價，該次搭乘次數則不納入抽獎次數累計。

(科技)