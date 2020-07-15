振興三倍券領券作業，今(15日)正式上路，許多民眾紛紛前往郵局、超商領取，其中稍早傳出超商系統一度無法領取三倍券，引發外界關注。對此，行政院發言人丁怡銘表示，是因為擁擠，所以「暫緩」某些郵局跟超商線路。然而，新北市長侯友宜今主持市政會議後表示，為避免造成人潮擁擠，排在第二波才會去領取，領券後會帶家人到新北市觀光旅遊住飯店，到商圈夜市買買小東西，有效帶動新北市經濟。

侯友宜透露，為避免造成人潮擁擠，不會第一波去領取，他排在第二波，雖然只有微薄之力，還是希望新北市民在地消費，帶動地方經濟。另外，除了振興三倍券開放領取，「新北振興168」消費滿額登錄抽獎活動也同步開跑，搭配折扣優惠與套裝旅行等方式，希望民眾將三倍券多用在新北消費。

新北市經發局說明，針對疫後推出的「新北振興168」活動優惠豐富又多元，憑在新北消費的發票至官方網站登錄，即可享有月月抽千份獎品的機會，還有「加碼增值」住宿滿千送200元特惠券，或實體三倍券500元換特惠券800元，「限定方案」有全台學生特定方案、新北市民好市成雙等加碼活動。另外，新北的「六大好康專區」，有超過千家店家共同響應提供各項消費優惠，歡迎民眾在新北消費。

至於，今日上午出現部分超商機台陸續傳出當機問題，丁怡銘表示，有收到相關回報，稍早系統因網路擁擠發生短暫延宕，目前已全數修復，主因是太過擁擠，所以暫緩某些線路，包括郵局及超商在內，因為郵局及超商都要連進健保卡系統，所以都是同一個整合線路。

(中時電子報)