中華郵政15日上午8點半開放領取振興三倍券，高雄一早下起大雷雨，可能影響到領券意願，各地區郵局沒有出現擠爆人潮，高雄郵局新興分局2小時內，約有400多人完成兌領；雖然有民眾在郵局還沒開門前就來排隊，但開始領券後相當順暢，5分鐘就拿到，直呼真幸運。

高雄市157個支局同步發售，郵局推估開門營業與中午休息時間等兩時段人潮最多，郵局事前已規劃「振興券領券專辦櫃台」，開放領券首日一早嚴陣以待，雖有民眾在門外排隊，郵局人員也貼心準備椅子、杯水和扇子讓民眾坐著等候。

高雄郵局新興分局上午共開7個窗口販售三倍券，依健保卡單雙號進行分流，民眾臨櫃只要檢附健保卡並付上1000元再領券簽收即完成，每件作業時間約2分鐘，郵局今天預估發出1400份。

高雄郵局局長吳信陵表示，為了服務民眾，郵局周末也會全員加班，其中41個局原來只上半天班，周末也改全日班服務大家。黃姓民眾領到券開心表示，領券和當時領口罩的心情不同，且排隊領券時間也沒有很久，可能和領券時間長達5個月，許多民眾不想急於一時。

(中時 )