台塑石化麥寮一廠（煉製二廠）上午9時因胺液吸收區異常、發生火災。台塑石化表示，目前已洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理中，詳細發生原因由相關部門調查中。

雲林縣消防局15日上午9點接獲民眾報案，指六輕廠區冒出大量濃煙，立即派遣第3大隊、麥寮分隊、北5分隊人車前往現場，計消防車輛10輛、消防人員17名。

台塑石化指出，起化的是麥寮一廠（煉製二廠）RDS＃2單元（第二套重油加氫脫硫單元），主要因為胺液吸收區異常導致。目前已洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理。

(中時 )