美國白宮與主管美國防疫工作的疾病管制與預防中心（CDC）之間的齟齬日益加深，自川普先前稱疾管中心在內的所有人都在說謊後，白宮更指示全美國醫院在報告有關新冠疫情的相關數據時，將不再發給疾管中心，直接發給美衛生與公共服務部（HHS），這項命令15日生效，意味白宮在防疫工作上有意繞過CDC，直接掌握大局。

美媒《國會山莊》報報導，美國各家醫院先前將新冠疫情相關數據向CDC的「國家醫療安全網路」通報，這些數據包括可用床位數、可用呼吸機數量，以及醫院有多少新冠患者，該網路公認為全美最廣泛的與衛生保健相關的感染跟蹤系統，但自本周三後，醫院必須將相同的數據向HHS報告，而非CDC。

雖然HHS表示，新規定是目標是簡化疫情數據收集工作，並有利於在聯邦政府層級通知如醫療補充品分發、治療方式以及其他資源發放等決定。不過正值白宮與CDC在防疫工作出現分歧時，這項新措施令現任與前任衛生官員擔憂，避開CDC可能是將防疫調查政治化，讓CDC專家在全國防疫資訊上更加邊緣化。

此外，由於CDC的發言屢屢與川普唱反調，讓川普也愈來愈不信任CDC防疫工作，除了嗆美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）「不同意他的看法」之外，白宮也開始對這位美國首席防疫專家進行抹黑，內部流傳一長串清單，上頭羅列佛奇對疫情的各項錯誤判斷及評論。

(中時電子報)