大同經營權爭奪戰愈演愈烈，大同產業工會今(15)日以「捍衛大同員工工作權」，金管會硬起來為訴求，前往金管會證期局陳情，希望金管會一旦決議大同得重新召開股東臨時會，希望先查清楚外資戶頭疑似中資問題，給國人交代，再召開股東臨時會，不要本末倒置。

大同企業工會與大同大園廠企業工會員工約30人，由理事長游象聰、總幹事黃財發帶隊，今日上午前往金管會證期局陳情，希望金管會保障大同員工的工作權，大同產業工會代表在金管會證期局外，高呼「非法外資，滾出大同」 等口號。陳情過程平和，由金管會證期局交易科組長郭玉芬代表金管會接下陳情書。

大同產業工會這次提出九大訴求，一、中資引路人鄭文逸滾出大同，國防產產不容染指。二、戶役政系統，全民個資，不容中資染指。三、中資派隱匿併購未申請，證期局睜眼說瞎話？四、真中資假外資，投資專戶藏鏡人，立刻公布調查結果。五、花旗(台灣)商業銀行受託保管元大證券(香港)有限公司投資專戶，先生你哪位？六、無良建商滾出大同，捍衛員工工作權。七、中資不驅離，標案受限制，損我工作權，員工不安心。八、懲罰大同急如星火，追查中資慢如郎中。九、掩護中資，嚴懲大同。

游象聰、黃財發表示，違法外資金流高達百億元，金管會很容易清查，況且大同已於6月23日行文給金管會，希望清查大同疑似中資，金管會卻一直未回覆，未能在股東會之前查清楚，造成大同股東會作法有瑕疵，金管會有權卻不作為，才是始作俑者。希望金管會決議召開股東臨時會前，要先查清楚中資，給國人一個交代。大同因疑似中資，無法參與國防部投標，國防部又佔大同營運比重不輕。

游象聰坦言，大同企業工會昨日決定到金管會證期局陳情時，並不知道金管會取消大同自辦股務，金管會這項決定決定是懲罰大同員工，大同股務人員20多人工作權益受到影響，這是原先大同產業工會始料未及的事情。

(工商 )