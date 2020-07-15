振興三倍券今（15）日上路，民眾可以從各地郵局提領實體券開始消費。中央研究院經濟研究所表示，振興三倍券帶動經濟的乘數效果，按照政府的樂觀算法可以有1.5倍，轉換成民間消費動能，可望帶給GDP 約0.2～0.45個百分點，這是依據2009年消費券的經驗所換算，其中有直接效果及間接效果，相當複雜，且有各種特殊類別，因此中間與預估會有落差。

中央研究院經濟研究所研究員周雨田表示，「簡單說，振興三倍券對今年我國GDP提振是有效果，但是有限！」

中研院經濟所今天公布的2020年臺灣經濟情勢總展望的修正數據，修正2020年實質經濟成長率為1.15％。若扣除掉振興三倍券預估的0.2個百分點GDP年增貢獻，等於是在保1的臨界點。

周雨田指出，2020年全年實質民間消費成長率則轉為年減0.30％，其中，第一、二季明顯衰退達 -1.58％、-2.20％，顯示上半年的疫情造成經濟活動低迷，民眾對交通住宿與休閒娛樂等消費性支出轉為保守，隨著國內疫情減緩，6月份消費者信心指數回升，以及政府推出振興消費方案，將有助提振下半年消費意願。

此次的振興三倍券可能帶來的經濟振振效應，一直被2009年消費券拿來相比較。中研院經濟所研究員王平、彭信坤和簡景漢，曾於全球最重要經濟期刊American Economic Journal: Economic Policy上發表研究發現。目前已升任中研院秘書長的彭信坤表示，當時研究發現是「政府多花一元，民間會多掏出0.26元」，等於約有1.3倍的乘數效果，可是這次作法和以前不同，消費券的3600是政府全給，這次有1000元是民眾強迫消費，且當中部份有低收入戶，會抵消效果，會被當成日常民生的替代，應此要保守估計，採中庸值對GDP年增應有0.2～0.3％。

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