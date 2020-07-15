台中市文山焚化廠興建營運移轉公聽會，15日在文山焚化廠舉行！由環保局長吳志超主持。（陳世宗攝）

反對興建新焚化爐的民代及民眾，於會場外拉白布條抗議，抨擊市府黑箱作業。（陳世宗攝）

支持市府興建新的焚化爐的業者及清潔隊員，表達他們不要再加班大排長龍的心情。（陳世宗攝）

台中市文山焚化廠興建營運移轉公聽會，15日在文山焚化廠舉行！市議員何文海、張耀中等反對興建新焚化爐，要求轉移他處抨擊是黑箱作業；環保業者支持市府「汰舊換新」，雙方各執己見。環保局強調，各界意見納入汰舊換新作業可行性規畫內容，讓未來營運更符合民眾期待，同時能改善環境品質。

何文海表示，文山焚化廠沒有通過環評就辦理公聽會，即是重大違法！環保局強調於民國74年已完成環境影響評估作業，至今已逾34年的調查結果，早不合現今狀況，市府不要欺民偷渡要求重作環評！公聽會公告只通市議會議員，當地里長及居民完卻不知情。

張耀中指出，從歷年來紀錄可查，2017到2018年的排放超標高達3170筆，過去南屯地區是中市邊陲地帶目前已成為蛋黃區，市府要興建新的焚化爐必須先釐清市民對歷年造成汙染、荼毒地方的疑慮；否則就應先暫停，並與民眾說清楚、講明白。

與會環保業者及清潔隊員說，他們支持市府興建新的焚化爐，他們不願每天都大排長龍，希望市府儘速汰舊換新改建爐體增加焚化量，改善工作品質，不要再加班大排長龍，還給業者及清潔隊員基本的工作權。

環保局表示，焚化廠因設備老舊，影響中市處理廢棄物效能，市長盧秀燕上任後，聽取環保局評估報告垃圾問題，提出文山焚化廠汰舊換新規劃，是目前改善中市空氣品質、增加綠能發電、照顧地方三贏的最佳方案，同時解決全市廢棄物去化量能不足的長期問題。

市府依《促進民間參與公共建設法》第6-1條規定，辦理公聽會並依規前於7月1日公文書函通知南屯、西屯及大肚等區公所，也張貼公告並於市府及環保局網頁發布公聽會資訊，以利對外說明該案執行概況，同時廣泛蒐集地方居民、民間團體與相關領域專家學者意見；該廠後續開發將依《環評法》相關作業程序嚴謹辦理。

環保局強調，今日辦理公聽會現場吸引近300位民眾參與，包含市議員何文海、張耀中、劉士州及陳淑華等民代充分表達意見，市府環保局也將ㄧ併納入該廠汰舊換新作業可行性規劃內容，讓未來營運更符合民眾期待，同時能改善環境品質。

(中時 )