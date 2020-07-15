三倍券熱潮來襲，就連房地產業者也搶搭順風車，像是台中指標建案「遠雄之星8」、「十月蜂收」表示使用振興三倍券，即可折抵萬元購屋金，台灣房屋則是3000變6000，還能免除代書費用，各項優惠吸引購屋族上門賞屋，炒熱房市買氣。

隨著疫情趨緩、房市回溫，補償性消費刺激整體經濟樂觀發展，看好振興三倍券商機，除了超商、量販、百貨等實體店面推出活動，建商、房仲也搶搭這股熱潮，祭出各項優惠搶客。

如台中海線最受矚目的「遠雄之星」系列造鎮案，自2014年進場至今，以「低單、低總、高CP」三大優勢，已吸引超過2,300戶家庭購屋，最新「遠雄之星8」主打灣區唯一頂級運動宅，開價每坪16萬元，產品規劃25~50坪，有多項全齡化運動公設，包含25米室內標準泳池、海線唯一室內籃球場、親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等，成為該案最吸睛賣點。

「遠雄之星」行銷經理錢儀峯表示，響應政府政策，於7/15至8/31活動期間，至「遠雄之星」聯合接待中心賞屋，來就送超商禮券，只要「出示」振興三倍券並完成下訂簽約程序，即可享現折3萬購屋金，活動限量45戶，另外還有多項賞屋、介紹、成交即抽好禮活動，抽OXELO折疊滑板車、Nintendo Switch、Gogoro2 Delight多項大獎，名額有限送完為止。

位於10期的大城「十月蜂收」也搶搭振興券熱潮，推出「振興50倍券」活動，憑1000元或等值振興券，直接折抵5萬元購屋金，「十月蜂收」產品規劃為37~43坪的3~4房，平均單價23~29萬，案場表示，活動限量10戶，預計振興券發放後，將有助於帶動賞屋人潮。

另外，台灣房屋也推出「用三千變六千」的振興方案，讓消費者在7月起至11月底，透過台灣房屋「線上預約看屋」，即有資格參加抽獎，中獎者在成交時，可持政府振興三倍券，再加倍抵用代書費。

(中時電子報)