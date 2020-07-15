義隆(2458)第二季在NB需求爆量下，營收亮眼，獲利表現也值得期待，展望第三季，除營收持續樂觀外，由於高毛利率的NB觸控營收占比提高，也將有助於毛利率維持在47%以上，義隆今股價開高震盪，一度大漲3%。

義隆Touch PAD等相關模組重要零組件的掌握度，在全球5大NB品牌持續取得NB相關IC的市占率，義隆Touch PAD的市占率在2019年已達50%，預期今年全球市占率將更上一層樓，有機會挑戰60%。

NB觸控螢幕方面，在全球不含蘋果筆電的1.46億台NB中，2019年約3000萬台NB具備觸控螢幕功能，滲透率約21%，義隆的全球市占率高達約60%，在微軟Surface產品線中2019年僅有一款機種採用義隆的產品，2020年已增至2款，預期後續將有更多機種採用義隆的產品。

展望第三季義隆持續樂觀，在居家辦公、線上教學需求得浪潮帶動下，義隆的訂單能見度拉長至2個月，訂貨出貨比值(B/B值)持續大於1，法人也看好，義隆除第二季營收創高外，獲利也將出現大幅度大成長，第三季營收將持續成長，此外，由於高毛利率的NB觸控營收占比提高，將有助於毛利率維持在47%以上。

義隆6月合併營收12.75億元、月增加4.1％、年成長74.0%，創下單月營收歷史新高，累計第二季合併營收35.39億元，季成長60.4％，年成長62.2%，上半年合併營收57.46億元，與去年同期相較成長41.4%。

今年因為新冠肺炎衝擊所致，居家辦公、線上教學比重攀升，帶動Chromebook教育機種的需求大爆發，加上消費性NB與商用NB機種客戶的拉貨動能強勁，預計在本波庫存的強勁回補潮過後，隨著下半年的NB新機推出，將可帶來新一波需求成長，今年全球NB出貨量將有機會持平甚至逆勢成長，市場預估，2020年整體出貨量將有機會較2019年的1.61億台成長，出貨優於市場預期。

義隆預計7月28日舉辦法說會，屆時將公布第二季財報，對第三季、下半年營運展望也將有更明確說明。

(時報資訊)