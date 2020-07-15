台塑麥寮六輕今(15)日早上驚爆工安意外，本次事發地點為台塑化(6505)的RDS#2(煉製二廠)，台塑化最新聲明表示，主要是因胺液吸收區異常，故發生火災，詳細原因持續調查中。

台塑化表示，公司麥寮一廠中煉製二廠RDS#2單元(第二套重油加氫脫硫單元)於今日早上09:00因胺液吸收區異常、發生火災，目前已洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理中，詳細發生原因由相關部門調查中。

(時報資訊)