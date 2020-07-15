受到全球新冠肺炎疫情各國封城導致供應鏈出貨不順影響，貿聯-KY(3665)上半年合併營收為102.17億元，年減11.13%，隨著傳統旺季來臨，且各國陸續解封，貿聯-KY預估，第3季營運會比第2季好，不過美國新冠肺炎疫情嚴重，第3季營運能否超越去年同期仍待觀察。

今年上半年新冠肺炎全球大爆發，各國封城封國導致上下游供應鏈處於斷鏈狀態，連產品佈局多元及全球化佈局甚深的貿聯-KY亦難擋衝擊，貿聯-KY第2季合併營收為52.66億元，季增6.34%，年減12.13%，累計上半年合併營收為102.17億元，年減11.13%。

由於歐洲及東南亞各國陸續解封復工，且進入傳統旺季，貿聯-KY表示，第3季營運可望優於第2季，不過美國新冠肺炎疫情嚴重，恐導致部分車用及醫療生產受到影響，能否超越去年同期有待觀察。

貿聯-KY今天除息，每股配息9元，受到台股開高走低影響，貿聯-KY股價開高走低，除息首日未能順利填息。

(時報資訊)