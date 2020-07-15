在新冠肺炎候選疫苗出現正面測試結果，以及經濟樂觀預期，認為將支撐企業下半年的獲利，帶動日股在上午一度觸及近5周的高點。

周三日經225指數晨收漲325點或+1.44%，為22912點，午休後上漲287點。東證一部指數漲20點或+1.3%，為1585點。上午在東京交易所主板的交易量為5.3億股，過去30天的平均為13億股。

新近數據顯示，主要經濟體的企業活動和消費者支出，正從上半年的衰退逐漸復甦中。

新冠病毒在日本的增幅正在減緩中，然而在美國的情況卻日益惡化，每日新增病例和死亡數不斷突破新高。人們開始期望怡學治療方式的改善。美國生物技術公司Moderna表示，其實驗的新冠疫苗在早期測試階段顯示為安全的。

日經指數有209檔個股上漲，僅15檔下跌，漲幅最多為日產汽車上漲6.12%，暫報414日圓，其次為鋼鐵公司JFE控股上漲5.88%。

製藥公司呈現下跌，衛采(Eisai)跌1.9%，藥品製造商協和麒麟( Kyowa Kirin)跌1.06%。

(時報資訊)