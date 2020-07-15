「太子欣世界」結合社區外圍景觀，達到友善鄰里效果。（盧金足攝）

公共設施海灣造型的游泳池，營造親子活動空間。（盧金足攝）

「太子欣世界」吸引很多首購、換屋族客層。（盧金足攝）

「太子欣世界」規畫兒童遊戲區，斥資添置投影互動功能，和光影互動樂趣。（盧金足攝）

運動器材完善，不用花錢到坊間健身房付費運動，下樓就有健身房。（盧金足攝）

「太子欣世界」，先建後售品質看得見，客戶買屋馬上可以輕鬆入住。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情漸趨平穩，賞屋人潮湧現，太子建設公開台中太平區的新成屋「太子欣世界」，先建後售品質看得見，客戶買屋馬上可以輕鬆入住，社區內全方位親子公共設施，單純住家環境，回家像度假，不少傳產企業主為子女購屋，住的近又可以互相照顧，吸引很多首購、換屋族客層。

受疫情影響，衝擊各行各業，房地產上半年不少建商推案暫緩進場，隨著台灣防疫有成，政府大解封後，推動振興經濟等方案，後疫情時代首要之務拚經濟，在投資理財與利率低等誘因下，自住、投資保值房地產挺過這一波疫情考驗。

太子建設總經理謝明汎表示，預期台中地區房市將呈現「量增、價微升」，房地產是最佳標的物熱門選擇，要獲客戶青睞信任，品牌力才能在市場有競爭力，太子建設公司治理首重「品牌力」，客戶購屋著重的建築物結構安全和服務，太子擁有強大品牌力，提供客戶最佳品質的居住空間。

太子建設銷售專案何岳霖指出，「太子欣世界」公共設施海灣造型的游泳池，營造親子活動空間，不會讓游泳池變成乏人使用的蚊子館，水景池結合社區外圍景觀友善鄰里，具有穿透感的無圍牆社區，住戶還能利用開放空間，在社區內辦桌或聯誼活動，公設中利用率高的圖書區閱覽室，適合舉行多功能講座的園地，媽媽教室未來社區可請老師做教學活動，帶動住戶的參與感。

針對現代人工作壓力大，「太子欣世界」規畫健身房，運動器材完善，不用花錢到坊間的 健身房付費運動，下樓就有健身房，運動完後，繞過游泳池還有蒸氣烤箱，五星級運動紓壓設備，節省居家空間也節省荷包，在家就能立即享受。

「太子欣世界」因應首購族很多親子需求，規畫兒童遊戲區，斥資添置投影互動功能，和光影互動樂趣，很多客層為自住型家庭，休閒親子活動，為社區公設更加值，在社區玩一整個假日，不必出門人擠人。

謝明汎強調，太平區因為七十四號快速道路方便，學區優質，生活機能方便的商圈，已成為台中市房地產的熱門競爭戰區，客層深受公教、上班族與年輕族群，更有很多中小企業的業主為二代置產。

「太子欣世界」建案總銷廿八億，地點在太平區新吉路，太子建設之前在太平區的建案贏得好口碑，也圈住很多「太子粉絲」，「太子欣世界」周邊商圈生活機能完備，交通方便。

受住戶青睞的KTV多功能室，營造高檔設備與座位空間，鄰近樹孝路與中山路商圈，生活機能多，「太子欣世界」採先建後售方式，讓住戶對建築工法與品質，可以經由眼見為憑，做更好的安心選擇，成屋新公開銷售創佳績，很多購屋民眾歡喜入新厝。

台中市近幾年來在太平區啟動多項重大建設，市府正爭取議會支持，規畫在太平區興建太平首座國民運動中心，預計設施包括游泳池、體適能中心、韻律教室、攀岩場等，並設置綜合活動區供長者及親子相關課程。

太平區就業工作機會多、商圈發展快，吸納很多移居人口，加上天然環境美景更有「台中後花園」的美譽，太平區擁有知名的酒桶山、頭汴坑溪、咬人狗坑生態步道等景點，都會與大自然共融。

謝明汎表示，太子建設的建案熱銷，在疫情過程波及較少，旗下相關產業的飯店與餐飲，受民眾防疫減少群聚，少外出用餐造成虧損，但在疫情穩定後，業績營收逐步回升，尤其國境未解封，中央振興經濟帶動國旅風氣，台中金典酒店周六住房出現滿房榮景，周五及周日也都超過七成的住房率，呼籲遊客現在來住台中金典酒店最划算。

準備好了！看好十五日起中央開放使用的振興三倍券，謝明汎說，台中金典酒店推出很多加值優惠，民眾來用餐「金典酒店會您的三倍券放大」，到台中金典酒店用餐特價優惠最有感，美味餐點全上桌，保證值回票價。

(中時 )