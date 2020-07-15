歐洲11國外交部長要求歐盟提供能夠阻止以色列併吞約旦河西岸的措施，表達對以色列的強烈不滿。

據英國《衛報》報導，歐洲11國的外交部長聯署致信歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）要求提供一系列可以使用的法律行動來阻止以色列併吞約旦河西岸。聯署11國包括比利時、愛爾蘭、義大利、法國、馬耳他、葡萄牙、瑞典、丹麥、盧森堡、荷蘭和芬蘭。

信中寫道，以色列併吞約旦河西岸的計劃令歐盟以及其成員國非常擔憂，希望能夠尋找有效阻止以色列的政治工具。

先前，有些歐盟國家甚至主張通過經濟制裁和承認巴勒斯坦來懲罰以色列，但由於必須徵求所有歐盟國家的同意未能實現。

以色列在美國的「中東和平計劃」下準備對以巴勒斯坦人居多的約旦河西岸地區進行併吞，並對30%的領土宣佈主權。這份計劃引來了阿拉伯國家和歐洲、世界各國的嚴重譴責。

英國首相強森7月1日在以色列媒體Ynet News上撰文敦促以色列不要併吞約旦河西岸，否則構成違反國際法行為。聯合國秘書長古特瑞斯於6月23日也呼籲以政府重新考慮併吞計劃，不要違反國際法。

德國與法國外交部長6月22日公開反對以色列，要求其撤銷併吞計劃。

(中時電子報)