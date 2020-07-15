韓國男星趙權，擁有迷人聲線與驚人舞技吸引大批粉絲的喜愛。今年終於退伍回歸演藝圈的他，近日卻在綜藝節目《有在吃飯嗎？》中首次公開悲慘童年與剛出道時的心路歷程，令粉絲們看得十分心疼。

由男團2AM出道的趙權，曾以溫柔的嗓音圈入無數歌迷，在當時以「肌肉線條」來吸引目光的男團中殺出一條血路，前途無可限量。但在2015年成員的合約陸續到期不再續約後，他便以幽默的口才與機智的反應轉往綜藝圈發展，還獲得「瘋權」的封號。

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不過看似一帆風順的他，卻在近日的節目中自曝，小時候家境其實很不好，在國小五年級時，父母曾欠下5億韓幣(約1200萬台幣)，為躲避債主全家搬到地下室住，媽媽還曾經遭到債主毆打差點耳聾。為了幫助家中經濟從小就喜愛唱歌的他2001年進入JYP當練習生，但等了長達8年才出道，前三年還為了償還公司的培訓費沒得到任何收入，也沒錢繳水電費只能用冷水洗澡，開始拿到穩定收入後他便為父母買下一棟房讓一家人安心入住。

在 Instagram 查看這則貼文 조권 JO KWON（@kwon_jo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 2:28 張貼

另外，他還提到在自己服兵役時媽媽突然罹患黑色素瘤，癌細胞從大拇指開始擴散若轉移可能得截肢，但他因為人在部隊無法陪在母親身邊十分痛苦，所幸那段時間有金惠秀前輩幫忙照顧，陪媽媽度過難關讓他十分感激。而趙權驚人的身世讓現場主持人聽了都流下眼淚，網友們更是心疼並大讚他是個懂得感恩的人。

2AM趙權自爆悲慘身世！父母欠債5億遭毆打險耳聾（圖／YOUTUBE）

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(中時電子報)