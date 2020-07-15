大陸A股15日開高走低，滬深兩市均由開盤小漲迅速轉跌，上午跌幅不斷擴大跌幅逾1％，上午收盤上證指數跌1.39％報3,367.21點，深證成指跌1.60％報13,771.96點。成交額方面已經連續10日破1兆元。

新浪財經數據指出，酒店餐飲、旅遊、機場等類股領漲，半導體、通訊設備等類股跌幅較大，景嘉微、華潤微、崇達技術等半導體類股跌幅超越9％。

(工商 )