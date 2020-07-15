紙本三倍券領購今日上午8點30分開跑，全台1,299間郵局全面發售，但是在9時49分發生網路系統當機13分鐘，上午10時2分修復。中華郵政公司董事長吳宏謀表示，郵局有離線作業因應方案，影響不大。吳宏謀上午到台北市北門郵局，了解振興三倍券發放情形。

吳宏謀指出，全台郵局作業都很順利，只有關貿網路系統有一點小狀況，可能流量大，頻寬不足而當機，但很快就修復，而且郵局有離線作業因應方案，對民眾領券影響不大。

中華郵政公司原本預估，每人每份領券時間是2.5分鐘內，但上午開賣以來，平均1分鐘可領1.6件，到上午10時，全台郵局已發出16.6萬份三倍券。

因採身分證尾號分流，今日周三只有單號可以去郵局排隊，領取流程較為順利。

中華郵政指出，今天全台郵局準備的三倍券有400萬份，預估的購買量約60萬份，各地郵局已加開窗口與人手，全力滿足民眾需求，若一切順利，每人領券時間可在2.5分鐘內完成。

交通部次長祁文中上午在台北市北門郵局還未營業前，到現場了解狀況，他表示，可領振興三倍券的民眾有2,374萬人，已預約購買紙本三倍券的有1,035萬人，綁定數位三倍券的有157萬人，還有1,182萬民眾還未選擇領券方式，可能多數會到郵局領券，對郵局是很大挑戰。

(工商 )