今（15）日起，政府振興三倍券，正式上路，各家業者紛紛祭出最後加碼優惠，號稱推出「超狂回饋」大舉吸客。房市在這一波三倍券熱潮中，勢必不會缺席，每坪百萬起跳的大戶豪宅，也加入振興券促銷的搶客行列，號稱可以放大45倍！甚至有房地產業者推出三倍券放大百倍的優惠專案，標榜買愈多、賺愈多，噱頭十足。

今天起，振興三倍券正式開放領取，一大清早，郵局、超商幾乎都出現排隊人潮，甚至早上9點正式開放領券之後，有些實體店頭已出現網路大塞車現象，搶購、搶排熱潮不斷。

房地產業者在這一波新冠肺炎疫情引發的衝擊中，受傷微乎其微，房地產也並非政府主要紓困的對象，「阿中」部長和政府團隊成功守住疫情控制防線，第二季以來房市人氣和買氣，也明顯自五月中下旬起，陸續回彈。

但是，由於政府對於振興券的11項禁用條款，並沒有把房子排除在外，因此換言之，消費者拿到消費券，也可以拿來買房，不只是可以拿來住飯店、逛百貨夜市、吃美食而已。

房地產業者認為，房市也可能分到振興券商機的一杯羹！因此，不少業者也莫不卯足全力，紛紛推出特惠專案，搶攻這一波三倍券的商機。

據調查，最近已有不少房地產業者搶搭三倍券的話題，推出購屋優惠。

以上市建商皇普建設位於高雄的「皇普摩天100」來說，上月就打出三倍券買房，使用1000元三倍券，就可折抵購屋價金10萬元。

台中市先前也傳出，北屯的「十月蜂收」，將推出憑1000元或等值振興券，直接折抵5萬元購屋金，不過限量只有10戶。

遠雄企業團七月14日也宣布，台中市指標熱銷案「遠雄之星8」，提供持有振興券至「遠雄之星」聯合接待中心賞屋、出示振興三倍券的客戶，完成下定簽約程序者，即可享有購屋現折3萬元的限時限量優惠。

至於台北市和新北市，每坪單價相對於高雄、台中，都高出許多，每1戶總價，「門檻」也相當不親民，不過對於這一波振興券熱潮，業者也沒放過；甚至連豪宅，也沒缺席。

創意家行銷團隊最近針對旗下的三筆銷售中新案，包括：台北市承德路「恆合江山」、台北市民權西路「僑聯大千」、新北市新莊「幸福路上」，至今年底前，都實施三倍券的優惠購屋專案。

其中「恆合江山」的三房產品，祭出三倍券1,000元，可變10萬購屋金，使用3,000元則可折抵30萬元購屋金；至於四房產品，4,000元三倍券可折抵40萬元，惟限量10個名額，且訂金和簽約金不適用。

至於「僑聯大千」，雖然為高總價大戶豪宅產品，但也罕見加入三倍券的振興經濟行列。創意家指出，該案客戶持三倍券購屋，於正式簽約時使用3,000元，則可折抵1年管理費，以一戶兩個停車位來試算，就可折抵13.5萬元；相當於把3,000元三倍券，放大效應達45倍來使用！

另外「幸福路上」則針對簽約完成且持三倍券3,000元者，折抵3萬元房價，或者兌換全新家電產品四選一，惟訂金和簽約金不適用。

儘管台北市房價相對較高，尤其高單價、高總價產品，較不易在三倍券熱潮中，突顯出真正的議價效果，消費者想要真正佔到便宜，也不容易；不過預期還會陸續有業者跟進，創造話題。

(工商 )