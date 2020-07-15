對於國民黨全面杯葛監察院人事同意權，民進黨中央發表聲明痛批「國民黨連在野都不認真，看起來很衝，其實很空！」，指責國民黨自我閹割審查權力，用暴力衝突破壞公物，掩飾全黨上下不認真、不用功、不努力的反民主心態；並表示其他在野黨「和國民黨一起墮落的就不提了」。

民進黨指出，2014年馬英九提名了監委人選，民進黨團成員做好萬全準備，站上質詢台，展現民主素養，透過審查與監督，用最嚴格的標準把關並淘汰11位被提名人，並以立院副院長蔡其昌及前立委段宜康過去質問監察被提名人的影片做例子，表示應該讓2014年的民進黨教2020年的國民黨，什麼叫做審查監察委員。

「民進黨選擇站上質詢台，國民黨選擇拆掉質詢台，到底國民黨是不敢詢答？還是不會詢答？」民進黨說，2020年的今天，蔡總統提名的監察委員準時到國會，要接受立法委員檢驗，但國民黨寧願選擇破壞議場，杯葛議事程序，卻不敢站上質詢台和被提名人正面對決，我們感到高度遺憾。

民進黨在官方臉書專頁上指出，「國民黨不敢讓監委被提名人上台，是不是因為他們擔心上台後，只會證明國民黨的指控都是抹黑與造謠。六年前，六年後，哪一個政黨真正負責任地為人民把關，哪一個政黨只想製造衝突，滿足內部治理的無能？！相信畫面已經說明了一切。」

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(中時電子報)