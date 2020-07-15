大同經營權之爭持續延燒，戰火更擴及到主管機關，金管會14日以大同違反《證交法》第39條規定，直接對大同祭出不得再自行辦理股務事務的處分，大同經營權大戰愈演愈烈，緊盯著市場派的財經記者魏鑫陽再批三圓建設公司治理有問題。

大同公司派、市場派戰火持續不停，財經記者魏鑫陽也再度在個人部落格上點出市場派、三圓董事長王光祥以一元出售旗下子公司問題。他痛批，王光祥用一元出售子公司競殿實業給其他關係人，正是王光祥家族接手，此舉違反公司治理。

魏鑫陽指出，企業舉辦抽獎或贈品活動時，為免作弊、私相授受疑慮，同公司或集團員工不得參加，同樣為避免投資人權益受損，上市櫃公司處份資產、關係人交易等都會制訂規章，以免經理人利用職權之便，造成投資人損失。

魏鑫陽發現，三圓建設再2014年時，以1元價格將競殿實業245萬元股權出售，處份利益居然也是1元，他質疑，公司資產恐遭賤賣。他更進一步質疑，根據三圓年報，這筆交易對象的「其他關係人」其實不是外人，就是董事長王光祥家族。

魏鑫陽攤出經濟部商業司資料顯示，競殿投資在2017年4月變更名稱，目前董事長王雅麟是王光祥長子、三圓建設總經理，董事中的王雅萱則是王光祥女兒、三圓青島董事長。

▲魏鑫陽在個人部落格上拿出三圓財報、經濟部商業司資料，認為檢調應調查三圓的關係人交易。/翻攝自經濟部商業司網站

魏鑫陽質疑，雖然競殿的股權交易金額和處分利益都只有1元，單以出售金額來說，絕對未達許多公司出售資產辦法中辦理公開招標的標準，但即便如此，也不可能發生成本0元的狀況。

魏鑫陽還提到，最讓人納悶的是，三圓年報上揭露，該筆股權是245萬「元」，並非245萬「股」，為何會計師會這樣表示，是誤植或是提示？他認為，主管機關應進一步深入了解，尤其是對該股權交易案，先前是否經第三方鑑價，以及是否經過董事會討論、董事會是否遵從迴避利益議案等等。

魏鑫陽還指出，由於這筆交易對象的「其他關係人」，其實就是王光祥家族，對照經濟部商業司網站資料也明顯發現，其實就是王光祥買下，此筆交易恐違反公司治理原則。

(中時電子報)