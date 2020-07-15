三倍券開賣，賴清德今用在這裡。曾薏蘋攝

各地郵局今天開賣振興三倍券；副總統賴清德今天把三倍券捐給台北市失親兒福利基金會；至於選擇到哪買三倍券？賴清德說，去郵局，因為離家近。

三倍券開賣，賴清德今用在這裡。曾薏蘋攝

賴清德今天與和碩聯合科技董事長、內政部次長陳宗彥，一起把三倍券捐給台北市失親兒福利基金會。

賴清德說，很高興很多立委、議員跟童子賢董事長都願意共襄盛舉，昨天他跟童子賢董事長見面，當他把事情辦完後突然想到今天要來這裡，就問董事長說，「你的三倍券，有想到怎麼使用嗎？」董事長說，還沒有想到；「我跟他說要來失親兒基金會，可不可邀請你來捐？他馬上二話不說，跟秘書交代今天要跟我一起來，結果不但來來，還比我早來」。

賴清德說，今天是政府發放三倍券日子，相信國人已經都有了計劃怎麼用三倍券，不管怎麼使用，對振興經濟都有一定幫忙，今天來到失親兒基金會是希望告訴大家，三倍券其實還是有很都使用半法，可以把三倍券變成愛心券，有愛就無限大，讓三倍券變得更偉大。

他說，可以看見，童董事長不僅是事業有成，且熱心公益，不僅是本人或公司，在從事公益、幫助弱勢，讓地球、國家可以永續等事，今天這活動意義非凡。

他說，那麼多公益基金會為何選擇這個基金會？因為日前去台南證婚，發現新娘在這基金會上班，新郎官是贊助這個基金會的愛心人士，因此而認識。

他說，兩人締結良緣，固然因為彼此相愛，也是因爲都愛弱勢小朋友，有這個愛，才有機會在上帝見證下結成連理；當天陳宗彥次長在台上講話呼籲貴賓，把三倍券捐給基金會，所以當天他決定率先響應，「7月15日相約，我會把三倍券捐給基金會，讓三倍券效應更加大」。

賴清德受訪表示，今天是第一天，領的人會很多，所他領的方式是「我ＯＫ，你先領」，領了三倍券之後，會把它送到基金會來，「我會去郵局預約，因為郵局離我家比較近」。

(中時 )