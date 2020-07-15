郵局內擠滿排隊人潮，一度造成混亂。（張睿廷攝）

新北市樹林大同郵局今日上午6時便出現人流排隊等領三倍券，到郵局開門時已有2百多人站在門口，人數太多完全無法管控，還有90多歲老翁疑似中暑，民眾痛批三倍券政策根本勞民傷財，「蔡英文在家翹著二郎腿看天下大亂」，且還會物價通膨，短期看似賺錢，長期其實是虧錢。

郵局人員一早6點多便提早上班，進入備戰狀態，直到8點多開門，郵局內湧入大批民眾，造成大混亂，加上電腦又當機，最久有人排隊等倒1小時，郵局人員光處理兌換事宜就忙不過來，根本無暇處理排隊民眾的混亂，甚至拖到郵匯業務，路口一度堵塞。

許多民眾大罵，政府根本在找麻煩，讓民眾排隊等這麼久，基層工作人員也很辛苦，勞民傷財，為何不找里長來發一發就好了，還有消費券用塑膠墊裝著，平常提倡環保，現在這樣亂搞。

「拿真鈔換假鈔」民眾陳小姐痛批，為什麼要拿1000元去買3000元，像以前馬政府時期直接發消費券就好了啊，且政府花了9億拿納稅錢印假鈔已經很不合理，然後又要民眾在天氣這麼熱的狀況為2000元就要大家排隊排這麼久，「蔡英文在家翹著二郎腿看天下大亂」。

民眾黃小姐怒氣沖沖表示，政府用這種方式發錢，一定會造成通膨，物價漲上去後，也不會在掉下來，大家短期看來有賺到錢，但長遠來看，根本是虧錢，而且許多人會用來替代性消費，買原本就會買的生活用品，根本不會有振興效果，盼政府發行政策再想清楚一點。

(中時 )