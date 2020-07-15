橫跨雲林縣二崙鄉及虎尾鎮的「雲禾大橋」將於16日通車啟用，該橋背後的設計者，是出自助蓋上海迪士尼城堡的台商：豪門國際開發董事長簡廷在的公司團隊。

身兼澳門台商協會會長簡廷在表示，設計過程是由建築師歷經兩年時間，由各部門審核，主題鎖定為當地的稻穗，意味著豐收、也代表台灣茁壯、欣欣向榮，因此造型工程必須響應環保。

簡廷在說，雲禾大橋設計需考量耐震、抗風壓，及在河床䇄立的耐久性等等因素，配合義力營造工程整體技術合作，建造花了3年的時間而完成。

簡廷在指出，由於稻穗造型結構特殊性，採取引用國際間最純熟的迪士尼樂園的城堡工藝技術及製作標準，因此製作團隊一直探索防護结構安全性以及GMRC材料的耐候性。

簡廷在說，河床上的工程，必定比陸地工程困難，因此克服懸空與高空作業安裝的安全措施，也需要廻避颱風、下雨、颳風等不確定性氣候變化問題，所幸團隊一起以熱愛創作的態度，在期限內完成了創意地標歷史性工程。

(旺報 )