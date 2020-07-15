台灣今年上半年新生兒僅7萬9760人，全年新生兒人數恐低於16萬人，生育率恐跌破1以下，創下比2010虎年的最低新紀錄，托育催生聯盟表示，這已經是「亡國滅種」的數字，直批蔡政府預計2021年從現行2500元的育兒津貼加碼到5000元是錯誤政策，錢只會滾進業者口袋外，更會把女性逼回家，當勞動人口變少，家庭收入減少，更養不起小孩，呼籲政府收回錯誤政策，「國家養」只是個謊言。

托育政策催生聯盟今天舉辦「5千元育兒津貼、摧毀0~2歲公共托育，斷送政府因應低生育率的有效政策作為」記者會。聯盟召集人劉毓秀指出，日本多年來生育率維持1.3，台灣到了2019年為1.05，今年恐跌破一，已經是亡國滅種的數字，政府應該停止加碼育兒津貼，把預算全面投入建制平價、普及的公共托育服務政策。

蔡政府選前拋出「0-6歲國家一起養」政策，未來的育兒津貼每個月將從2500元加倍至5000元，並指最快將在2021年落實部分政策。

托盟研究員黃喬鈴指出，此政策一喊出，就聽到許多私立托育機構希望快點實現，以脫離準公共化管理，造成「補多少、漲多少」效應，私立機構漲價對家長來說，只要把津貼拿出去即可，當私立托育機構回到自由市場機制，等於價格和品質都無法把關，只會讓家長擔心小孩安全，更不敢送托。

劉毓秀表示，當育兒津貼回到業者口袋，最後只會逼媽媽回到家內育兒，或是逼五、六十歲最成熟的女性勞動力也提早退休回家「帶孫、女」，當媽媽育兒、阿嬤早退，家庭只剩下爸爸一個勞動力時，家庭收入只會更少，更養不起小孩，加上勞動力的短缺，只會害死社會，政府說要幫家長養，只是謊言一場。

劉毓秀表示，各國數據都指出，一個國家就業率越高，生育率就會越高，而有賴於國家的公共化托育服務，蔡政府應該收回錯誤的津貼政策，把預算拿來建置普及的公共托育機構，才能讓父母、阿公阿嬤能充分就業。

衛福部社家署署長簡慧娟表示，總統提出的政策，會盡力實現，相關執行細節還未出爐，因為不只是錢的問題而已，需要通盤考量後再宣布，加碼與否也會考量托盟的意見。

簡慧娟表示，截至目前為止，國內零到兩歲家外送托率，包含送保母與公私立托育機構為13.4％，大部分的嬰幼兒，都是家長自己或是阿嬤幫忙帶。而107年推出的準公共化簽約比率，保母為90.44％，托嬰中心達96.08％，她認為業者多認同加入準公共化。

(中時 )