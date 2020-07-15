大同6月底改選董監事，公司派使出《企業併購法》將市場派持股一舉刪除，公司派董事長林郭文艷成功穩住經營權，卻也招來違法爭議，使得大同經營權之爭持續熱鬥。

長期緊盯大同市場派、三圓董事長王光祥經營情況的財經記者魏鑫陽近日又在個人部落格出手，他質疑，三圓處分成立一年的子公司新星，三圓背後動機到底是什麼？原來又是王光祥家族自己出手。

魏鑫陽解釋，公司會成立子公司，一般都是因發展策略或產業佈局等因素，通常都會經過考慮才著手進行，而且人員訓練、業務發展、組織運作等等都需要一段時間才能上軌道，除非發生嚴重虧損，遭遇組織調整或突逢景氣驟變等情況，才會出售子公司。

魏鑫陽拿出三圓年報，他指出，2014年12月23日三圓處分子公司新星實業股權，處分利益是48.7萬元，看起來合理正常，但進一步比對就可發現三圓處分新星股權案，其實暗藏玄機，也令人不免質疑其背後真正動機為何？

魏鑫陽表示，根據三圓年報中董事會重要議案載明，2014年12月18日董事會上才決定處分新星股權，才花了5天的時間，財務報告書上顯示23日就已交易完成入帳，成交速度之快，令人讚嘆。

比對經濟部商業司網站資料顯示，原來新星的買家正是王光祥家族所持有的投資公司出手買下，但董事會上並無利益迴避的董事名單，且簽約前後也沒有召開董事會記錄，也沒公告是否經第三方鑑價等程序，魏鑫陽質疑，整個過程、決策都令人摸不著頭緒。

▲三圓出售子公司新星只花5天就完成交易，也讓魏鑫陽覺得疑點重重。/翻攝自三圓年報

此外，魏鑫陽說，新星是在2013年12月成立，資本額500萬元，是三圓100%持有子公司，主要業務是不動產租賃與百貨零售，當年度雖虧損9.3萬元，但從三圓揭露的關係人交易資訊中可發現，新星佔三圓年度銷貨金額，從2015年的1927.9萬元，逐年成長到2019年時已達2789.6萬元，新星表現頗為不錯，「董事會就決定處分，一定有原因，只是不知道真正原因究竟為何而已。」

魏鑫陽更認為，三圓此舉對三圓股東有必要交代清楚，因為新星原是100%持有的子公司，若表現好，獲利可以完全認列，現在卻只是佔年度總銷貨金額3~4成的銷貨對象，這一來一回之間，加上交易時間神速等等，不由得讓人重新審視這筆股權交易的急迫性及必要性，或許可從兩者對財務報表的影響中窺知一二。

(中時電子報)