振興三倍券今天開始發放，就出現排隊人龍、系統太擁擠而「暫緩」。國民黨智庫國家研策研究基金會後天（17日）將舉辦「既沒效率又沒效益的『三倍券』之亂」記者會，將邀請財經專家、基層代表提出三倍券的「六最」創舉，其中基層心聲原打算由高雄市長補選候選人李眉蓁出席，向民進黨政府喊話，不過李陣營上午回覆排不出時間，確定無法出席。

基金會發言人黃心華指出，千呼萬喚之下，政府終於推出「振興三倍券」，由於發放方式過於複雜，拖延到7月中旬才能發放。直到7月13 日只有5成民眾預購，更因為數位券使用不便且優惠不多，86.5％的人選擇領紙本券，從綁卡、預購網路塞車到領券大排長龍，民進黨政府在心魔之下拒絕成本低又簡便的現金或消費券，種種不便引發民怨。

黃心華質疑民進黨政府說，解封之下，國人早就開始報復性消費，振興經濟政策效果在哪裡？三倍券使用期間超過半年，很容易拿來替代原有的消費，經濟效益能有多少？相較消費券於短短1個半月就發放、發放當天全國領走90％、第一個星期就發放超過95％，本次三倍券達成最慢發放、最低金額、最高成本、最耗人力、最複雜、最不方便等多項創舉，在在顯示這個政府亟需大家積極監督。

據悉，記者會將由智庫經財組召集人林祖嘉主持，正在邀請資深財經立委賴士葆及財經學者朱雲鵬、杜震華等人出席，討論提綱包括「發放缺乏效率的三倍券」、「經濟效益有待商榷的三倍券」及「現金、消費券與三倍券比較」，另打算邀李眉蓁與會，但今早與李陣營聯繫後，確認李行程已定，無法北上與會。

黃心華指出，原訂邀李眉蓁出席雖帶有提高其市長選舉聲量的考量，最重要背景是李出身民代助理且已連任三屆高雄市議員，與基層緊密結合，足以反映基層百姓的心聲，不過李因行程之故而婉拒，只能尊重。

(中時 )