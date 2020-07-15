紀維德立刻戴上桃園市民卡。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦15日送上刻有給荷蘭在台辦事處代表紀維德姓名的桃園製智慧腕錶、登山杖留念。(蔡依珍攝)

鄭文燦15日送上紀維德賢伉儷在桃園農博會前合影的放大照。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦和紀維德一家四口合影。(蔡依珍攝)

秘書處處長顏子傑和紀維德與荷蘭在台辦事處等同仁一同合影留念。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市府秘書處門口收藏一雙農博時製作的荷蘭木鞋。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

顏子傑致贈大束鬱金香。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

荷蘭在台辦事處代表紀維德（Guy Wittich）即將結束5年任期，返回荷蘭任職，桃園市長鄭文燦15日特別頒發桃園市榮譽市民證、桃園市民卡，並送上刻有紀維德姓名的桃園在地廠商的智慧腕錶、登山杖留念，紀維德笑言：「萬一迷路我有GPS了！」讚桃園好山好水一定會常常回來。

「台灣女婿」紀維德結識台灣籍妻子，1987年為愛來台、成家立業，2015年出任荷蘭駐台代表，今年7月底即將任職期滿、調任海牙荷蘭經濟部門，5年任期訪桃園次數超過20次，鄭文燦笑說他是不但是台灣的好朋友、更是桃園的好朋友，促成桃園與荷蘭烏特勒支簽訂合作備忘綠，締結桃園在荷蘭的第一個姊妹市，拉近雙方距離，彼此在城市交流、科技、文化、體育各個層面都有許多交流。

紀維德一一細數桃園的美好，讚「2018桃園農業博覽會」將歐式荷蘭風車搬進會場，邀請荷蘭師傅現場雕刻木鞋，把荷蘭木鞋搬進展場，現場也布置鬱金香花海販售焦糖煎餅、起司及巧克力，也說鄭文燦博學多聞，帶領他認識台灣和荷蘭的歷史淵源、也更深入了解桃園文化，堪稱最好的大使，希望桃園和荷蘭的友誼，萬古長青、始終不渝。

鄭文燦感謝紀維德多次帶領荷蘭官員、學者專家到桃園，並參與多項桃園大型活動及駐台代表觀賞棒球賽，送上紀維德賢伉儷在桃園農博會前合影的放大照，也因夫妻倆愛爬山，特別送上刻有專屬「Guy Wittich」姓名的Garmin的智慧腕錶和一對登山杖，希望他卸任後也能常來桃園登山。

「下個月一定要去拉拉山！」紀維德開心不已，笑著分享假日也常帶荷蘭朋友到桃園爬山，對當地人親切協助指路，濃厚人情味留下深刻印象，不用跑到遙遠的阿里山，拉拉山就能看到壯觀神木，一定會常回桃園享受好山好水，秀出腕錶風趣道：「萬一迷路還有GPS！」

桃園市府祕書處門口收藏一雙農博時製作的荷蘭木鞋，祕書處處長顏子傑和紀維德與荷蘭在台辦事處等同仁也特別前往合影留念，顏子傑致贈大束鬱金香，祝福紀維德離任後，在其他領域仍能大展鴻圖。

鄭文燦頒榮譽市民證給荷代表紀維德

(中時 )