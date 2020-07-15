市政公園地下停車場到處積水，還出現「滴水鐘乳石」奇景。（市議員江肇國服務處提供／陳世宗台中傳真）

民進黨市議員江肇國、賴佳微、張家銨、周永鴻等接獲民眾反映，市政公園地下停車場到處積水、地板損壞、天花板有滲水水漬，還出現「滴水鐘乳石」奇景。建設局指出，因廠商至今未進場修繕地坪損壞及冒水問題，將儘速前往會勘，實地瞭解改善問題及求償金額。

江肇國說，他前往市政公園停車場勘察，發現不只有積水問題，許多地板、天花板石磚也已經剝落，甚至還出現「滴水鐘乳石」等奇景；這些問題從去年被揭露後市府允諾要改善，但過了一年仍未修繕，甚至更加殘破，難道市府覺得這些事情不重要嗎？

張家銨說，最近這一、兩個月是颱風的盛季，如果積水問題市府不盡快積極的處理，到時候面臨颱風來襲、大雨滂沱的情況發生，不只地下停車場積水的慘況將難以想像，更重要的是會進而傷害到開車民眾以及騎士的生命安全。

周永鴻、賴佳微表示，除上週有發生午後雷陣雨，近幾日天氣晴朗也無下雨，卻發現地下停車場依然有多處的水漬痕跡存在，還有牆壁因為太潮濕而明顯有發霉、壁癌的情況，地板的部分亦因為積水而有大面積的剝落，如果有民眾不慎在停車場內受傷，將衍生更多問題。

建設局表示，市政公園地下停車場於103年底完工開放，目前交由停管處管理，之前市政公園停車場有漏水及地坪損壞問題，經廠商進行相關改善措施後，建設局於今年5月邀集管理單位停管處現勘確認，原缺失項目40餘項，除地坪損壞及漏水問題，其餘30項缺失已改善。

建設局強調，因廠商至今未進場修繕停車場地坪損壞及冒水問題，建設局將儘速前往會勘，實地瞭解改善問題及求償金額，後續建設局將依契約規定先行修繕後，再向廠商求償。

(中時 )