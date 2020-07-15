看好年產值近9000億元的文創產業後市，六福旅遊集團宣布成立「FUN LAB藝文共創體驗平台」，串接各界資源並將具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店打造成「城市藝創中心」，以「建構平台-媒合創新」為起點，自許成為各界共同創造獨特體驗、揮灑出亮麗色彩的「實驗基地」，透過微策展、文創商品、課程活動等策略，廣納藝文、餐飲、旅宿等客群，創造更大消費商機。

受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，觀光飯店為突破經營困境，除全力拚國旅市場，並試圖以結合硬體設施與軟體服務重新定位飯店，台北晶華酒店以「城市度假酒店」訴求集客，台北六福萬怡酒店則標榜以六福旅遊集團培植多年的文化軟實力突圍，後續市場同業、尤其是台北都會觀光飯店如何找到新定位轉型，值得關注。

看好南港「大未來」，六福旅遊集團2015年投資開設台北六福萬怡酒店，並自2016年開始透過與藝術文創的異業合作、場域活化等方式，將藝術、文化、在地體驗等，融入集團各場域中，也推出「六福講堂」系列展演活動，積極建立集團優質藝文形象。

2020年雖觀光市場面臨嚴峻挑戰，但看好政府推動文創產業決心，六福旅遊集團3月成立「FUN LAB藝文共創體驗平台」，希望在南港展覽館加持、台北流行音樂中心啟動、南港商圈快速興起等多股動力下，將具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店打造成「城市藝創中心」，並結合飯店餐飲、住宿服務開啟「文化觀光」市場商機，吸引海外及全台消費者都來共襄盛舉。

為搶攻暑假旅宿商機，台北六福萬怡酒店8月將以時下正在流行的「沈浸式體驗」為行銷賣點，酒店的客房將變身成魔幻劇場，與尼可樂表演藝術團隊合作，結合MR混合虛擬與真實科技、高度互動的少女愛情故事劇本、神秘塔羅牌等，推出《六月》當我們在2023號房醒來，以刺激五感的藝文盛宴重砲出擊，未來還有爵士音樂會、史博館聯名商品、微型策展等精彩活動將陸續登場。

沉浸式劇場是一種新興表演形式，相較於一般劇場，觀眾入場後能跟整個故事互動，變成演出的一部分，台灣約５年前開始掀起熱潮，光一檔開演達７個月的沉浸式體驗劇，可締造數千萬票房收入。六福旅遊集團特別與尼可樂表演藝術團隊合作，提供8個房間作為表演使用，領先全台推出升級版沉浸式體驗，創新融入MR混合虛擬與真實科技、專為台北六福萬怡酒店量身撰寫的少女愛情故事、富有劇情的爵士音樂、專屬的餐飲設計，打造《六月》當我們在2023號房醒來，長達180分鐘的體驗中，以神秘的塔羅牌貫串整齣劇，採高度互動的開放式劇情設計，讓觀眾透過一次次抽塔羅牌，每人將會享受到3個房間的表演，並逐步迎向專屬個人的結局，還會品嚐到各種特製的飲料及點心，感受到身心靈的全方位震撼。

全劇將於8月11日至8月23日開演，體驗票券現正開賣，除了一般體驗場，還有８月20日及21日加碼豪華音樂演奏場，邀請到金音創作獎得主陳穎達四重奏在大廳酒吧現場演奏，依不同套票組合，平均個人票價2,000元至3,500元，還可再加購200元至500元的命運之輪占卜票，將由愛卡老師依照抽牌結果及骰子占星提供線上或現場占卜講解，讓民眾得以探討心靈深處的秘密。

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