台塑化（6505）麥寮六輕的RDS#2（第二套重油加氫脫硫）設備今（15）日上午傳出火警。台塑化總經理曹明表示，廠區起火，已洩壓緊急停車，消防人員正在佈線搶救中，目前暫無人受傷。消防單位現在打算用泡沫方式滅火，火已有比較小了。

台塑集團麥管部，稍後也會針對現場最新情況，再對外做回應。

台塑石化麥寮一廠(煉製二廠)RDS#2單元(第二套重油加氫脫硫單元)於15日09:00因胺液吸收區異常、發生火災，過程中有冒黑煙，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行控制。

據了解，起火原因為台塑化麥寮廠區煉製二廠第二套加氫脫硫單元異常，起火燃燒，火光伴隨黑煙直竄天際；警消獲報後，派遣10輛消防車、17 名消防人員前往搶救，沒有人員受傷。

事故發生後，台塑化已洩壓緊急停車,並啟動緊急應變機制處理中,詳細發生原因由相關部門調查中。

(工商 )