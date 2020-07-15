國內知名退役的羽球國手楊姓男子，前年爆出性侵醜聞，最新判決出爐！他前年酒後見一名人妻喝醉癱軟在地，竟撿屍對方回到住處，在人妻的家中客廳，掀起對方裙子性侵硬上得逞；完事後把對方抬回房間，遭到人妻在房間熟睡的丈夫當場撞見，找不到衣褲的楊男，裸體站在黑暗的房間，還瞎稱自己是送人妻回家，否認性侵。受害夫妻事後向楊男提告，楊男遭判4年6月徒刑，昨天（14日）法院再判，他應賠受害夫妻新台幣共97萬餘元，可上訴。

判決書提到，這名受害人妻是在前年10月某日凌晨，在結束與同事聚餐後爛醉回家，她完全不記得自己是如何到家、如何上樓，只是記得自己不斷嘔吐，甚至躺在嘔吐物裡。但當時她隱約感覺到腿被人拉開，她雖有踹開對方，也說不要，但下體仍被異物入侵。

原來是楊姓男子酒後返家忘記帶鑰匙，恰巧遇見爛醉的人妻倒臥在大樓旁，楊男將人妻攙扶回她5樓住家，還隨同對方進屋，趁她醉到失去意識時，直接在客廳將人妻的洋裝掀起，性侵得逞。

完事後，楊男將人妻抱回房內，驚醒了本來在睡覺的人妻丈夫，他醒來後發現妻子衣衫不整、滿身嘔吐物，黑暗中還看到全裸的楊男站在屋內，嚇得逼問楊男：「你是誰？怎會在這裡？」楊男瞎稱自己好意送人妻回家，但對於自己為何全裸卻答不出來，一度還要求人夫幫他找褲子、衣服。

人妻酒醒後經過到處詢問，確認自己是自行返家，加上腹部及私處異常疼痛，才驚覺踹人的印象是真的，且後來經過驗傷，在陰道深部，驗出與該名羽球選手相符的DNA，才確定自己被性侵。

楊男到案後卻辯稱自己當天也喝了酒，以為人妻是認識的人，才會幫忙扶她回家，否認性侵一事。但法院最終依乘機性交罪判楊男4年6月的有期徒刑；並在今年7月14日，再判楊男須賠給受害夫妻新台幣97萬餘元，其中的35萬元，已由犯罪被害人補償金賠償。

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(中時電子報)