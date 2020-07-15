台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

熱浪飆高溫，上午10點多下起滂沱大雨，台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆，事故發生得太突然，警方前往處理，緊急封閉台61線改走台17線。

台61線主要以大型車為主，天氣熱得受不了，才下一陣大雨要降清涼，大型貨櫃車初步研判路濕打滑就翻覆了，和美警分局緊急前往處理，駕駛無大礙，沒人傷亡，事故原因還待進一步調查。

(中時 )