雨彈突襲 台61線彰濱段貨櫃車翻覆 12:362020/07/15 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 熱浪飆高溫，上午10點多下起滂沱大雨，台61南下170＋600k，大型貨櫃車竟驟然整車翻覆，事故發生得太突然，警方前往處理，緊急封閉台61線改走台17線。 台61線主要以大型車為主，天氣熱得受不了，才下一陣大雨要降清涼，大型貨櫃車初步研判路濕打滑就翻覆了，和美警分局緊急前往處理，駕駛無大礙，沒人傷亡，事故原因還待進一步調查。 (中時 ) #貨櫃車 #事故 #大雨 #處理 #天氣 也許您會感興趣 社會熱門新聞 羽球國手「撿屍人妻」硬上…找嘸褲還全裸嚇到她丈夫 代價出爐 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 11歲女童趴桌暴斃！父半夜驚見已長屍斑 死因出爐醫大驚 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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