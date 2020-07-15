為反對陳菊接任監察院長，國民黨從昨起至今持續佔領立法院議場，杯葛監委人事案的審查。面對即將在周五舉行的人事表決大戰，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，他稍早曾與國民黨團溝通過，只是目前看來國民黨可能會繼續佔領，因此，「禮拜五勢必一戰」。

立法院原訂在昨天上午，針對監察院長被提名人陳菊進行同意權審查的詢答程序，但因國民黨團認為陳菊不適任，因而決定佔領議場，期間一度與民進黨團爆發流血衝突，也讓陳菊無法順利上台備詢，黯然離開立院。而緊接在陳菊之後的監委被提名人審查，也被迫喊卡，暫停至今。

由於國民黨團直到今天中午為止，都仍排班派立委繼續佔領議場，僵局態勢若一路持續到周五，民進黨團勢必將動員清場，跳過人事審查，逕行表決。

對此，柯建銘表示，今天清晨他曾進入議場與國民黨立委溝通，但目前看來會持續佔領，所以禮拜五勢必一戰，這種氛圍是越來越高。但他仍強調，同意權是《憲法》賦予立委的權力，如果拒絕審查勢必會受到批評，呼籲國民黨共同維護立法院的尊嚴，「把陳菊問倒才是王道」。

然而，若未經審查就直接表決，是否將有違程序？柯建銘強調，監委被提名人已經很有誠意到立院備詢，是國民黨團阻擋審查，放棄《憲法》上的權力，責任歸屬相信大家都很清楚，不應該歸咎給被提名人。他強調，立院所有程序都是經過程序委員會安排，如果已經沒辦法走正常程序，當然就是決戰禮拜五了。

至於週五要如何行動，柯建銘說，目前實在是講不出答案，但希望即使有衝突，也希望大家能適可而止，在把傷害降到最小的情況下通過人事案。

(中時 )