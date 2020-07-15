蓋男未取得醫師執照，替人把脈抓藥收費，台中檢警查獲一批待寄藥品。（台中地檢署提供／陳淑芬台中傳真）

57歲蓋姓男子未取得醫師執照，自2009年起在南投埔里鎮住處及台中市公司替人把脈看診，並提供中藥粉服用，每人收費1500元，警方今年2月間前往搜索查獲，追查出他11年來看診費用高達4300多萬元，並查扣一批病例及藥品。台中地檢署將他依違反《醫師法》起訴。

綽號「葛醫師」的葛男，並未取得合格醫師執照，自2009年起分別在南投埔里鎮住處及設在台中市北區的公司替人把脈看診，每次收費650元至1500元不等的看診費用。蓋男並與藥廠購買科學中藥粉，再依病患症狀抓藥，調配後裝罐，以包裹寄到指定地點，每次寄送2罐中藥，藥量為1個月，收費1500元。

「葛醫師」看診疾病廣及罹患甲狀腺機能亢進、身體痠痛、胃食道逆流、腸胃及肺腺癌等。案經台中市衛生局函送台中地檢署指揮警偵辦，警方在今年2月11日中午分別到南投及台中市兩地搜查，當場查扣700多罐藥品及待寄送的包裹89盒等證物。

經調查發現，「葛醫師」在11年來收取的看診費用高達4357萬餘元及人民幣5000元。「葛醫師」坦承，有朋友知道他在研究中醫，請他把脈看病拿藥後，覺得治療有效，才推薦別人來看診。

(中時 )