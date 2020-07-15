全球新冠肺炎確診數於周二突破1300萬人，而全球第8大經濟體加州在住院數飆升後，已再度暫時關閉風險較高的商業場所，如酒吧與餐館，而疫情急飆的印度已於周二晚間封鎖有「印度矽谷」的邦加羅爾市。

除了香港、澳洲部分地方已重啟人員移動限制措施之外，最受注目的是印度，其第三大城、該國的科技重鎮及代工生產中心－邦加羅爾市（Bangalore），已於當地時間14日晚間8點起重啟封鎖，為期一周。蘋果、微軟、亞馬遜等科技大廠的印度總部，以及蘋果iPhone手機代工廠緯創的生產線都設在邦加羅爾。

印度的新冠肺炎確診病例於截至14日的24小時內新增2萬8498人，使總確診數突破90萬大關，達到90萬6752人，單日新增死亡病例達553人，累計已2萬3727人因此病故。

根據約翰·霍普金斯大學統計，美國目前確診總數達到339萬人，累計死亡病例超過13萬5,984人。根據紐約時報調查，美國有41個州與領地在過去14天的確診數升高。

佛羅里達成為疫情的新熱點，邁阿密更成為該州的疫情中心，佛州上周日新增病例1.53萬人，創下美國爆發疫情以來的單日新高記錄，周一新增1.26萬例，周二新增9194例，確診數雖呈現放緩趨勢，但周二新增死亡病例卻再創新高，達133人。此外，阿拉巴馬州與北卡羅來納州周二的新增死亡病例數亦創新高。

(時報資訊)