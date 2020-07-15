台南市警察局長周幼偉確定遭撤換，他昨天參加2位副局長的退休歡送茶會致詞時打趣表示，「誰都不知道是明天先到，還是意外先到，對我而言，是意外先到」。對此，國民黨前立委陳學聖大喊「我欣賞」！並表示請民進黨政府記住這句話！

陳學聖在臉書表示，被火速拔官的台南市警察局長周幼偉，昨受訪時講的這句話：「誰都不知道是明天先到，還是意外先到，對我而言，是意外先到」。陳說他欣賞，也請民進黨政府記住這句話！

陳學聖表示，不要以為817是蔡政府永遠的靠山，不要以為全面執政就可以為所欲為！他示警，人事爭議，已是小英政府的破口！短短這段時間，民進黨政府敢赤裸裸將派系之爭，硬插入國營事業、敢讓私菸案被記大過上校硬升少將、敢讓陳菊硬接監察院長等，現更讓警界非我軍者，沒有理由的硬被拔官！

此外，台南市議會不分藍綠14日一致力挺周幼偉留任，並強調如果中央不收回人事異動的成命，將杯葛新任警局長。其中更有部分綠營議員更痛批蘇貞昌「做皇帝」，指此事明顯標準不一，單純幾件個案就換局長，讓人問號連連，其他各都也都有類似案件，為何獨換台南、高雄的局長？陳學聖則表示，當民進黨自己人都這樣喊時，結局發展，第一個是蘇貞昌自己要小心，一山不容二虎。第二是小英自己也要小心，她正在裂解自己。有天當意外來時，不要驚嚇為何明天提前到來，「周幼偉今天說的話，已埋下了種子」。

(中時電子報)