夏日熱浪來襲，召示讓受疫情衝擊、壓抑了大半年的手機市場，將進入戰火激烈的下半場。其中每年下半年的重頭戲之一，不外乎就是新iPhone的到來。從2017年的iPhone X至今，蘋果已連續三年沒有大幅改動iPhone外觀；但根據業界說法，今年的iPhone 12（暫定名稱)預計將會回歸iPhone 4的經典方正外型，展現令人耳目一新的面貌。而新機是否長得跟BMW曝光的圖片一樣，已成為網友好奇的焦點！

蘋果在WWDC20全球開發者大會中已搶先預告，將會在iOS 14當中加入數位車鑰匙CarKey功能，且為了便利用戶，將會提前在iOS 13當中就納入這項功能（預計是iOS 13.6）。 根據蘋果說法，2021的BMW 5系列將會是第一個支援CayKey功能的車款。而當然不僅蘋果會對外大肆分享這項新功能，BMW也不會錯過這個機會！

疑似曝光iPhone 12系列的BMW中國的新浪微博貼文。（摘自新浪微博）

眼尖的網友發現，BMW的「寶馬中國」新浪微博帳號，在七月初就發文談到「說一件聽上去有點厲害的事：那顆熱愛創新的蘋果以後還能「開」BMW了！」，文中還提供串接到品牌微信公眾號（也就是官方帳號）的連結，詳細說明了CarKey功能。重點來了，圖片中用來開啟BMW的iPhone，長得跟當前的款式略有不同，再放大一看，邊框更為方正，看起來就像一支支援Face ID的iPhone 4，也就是超像iPhone 12系列傳聞中的外型。

這可以有兩個解釋，第一是BMW真的不小心成為了蘋果的豬隊友，搶先曝光了iPhone 12的真機。畢竟，先前也有不少蘋果的合作夥伴，例如保護殼的周邊廠商啦，曾經發生過類似的烏龍，提前爆料了新iPhone的長相。若是BMW成為最新的爆料者，也不會太令人驚訝。第二個可能則是，圖中的iPhone是設計師按著網路傳聞自行製作的。如果是後者，那還真顯得設計師很能跟上時代啊！

iOS所支援的數位車鑰匙CarKey將會儲存在手機的 Secure Enclave 確保安全（iPhone中的 Face ID、Touch ID也是存放在此處），且可與其他iOS用戶共享。且CarKey功能在支援U1晶片的iPhone中（目前僅有iPhone 11系列支援），使用者毋須將手機從口袋、包包中拿出來，就可透過空間感知功能來開啟所支援的汽車。根據寶馬中國的微信公眾號，CayKey功能即使在iPhone電量太低而關機的情況下，仍舊能保有5個小時的運行電量，一定程度上能滿足駕駛的需求。

蘋果多年來都選在秋季發表新iPhone，今年則因為疫情影響，為研發、生產階段投下不少變數。新一代iPhone能否如期發表，而發表後又將能在何時買到，相關預測是層出不窮，也一變再變。不僅如此，今年新iPhone傳出將首度不贈有線耳機，且連充電器也不送（會送充電線），為的就是要壓低支援5G後的的成本！但即便如此，仍有分析師預測iPhone 12的入門價格將比iPhone 11更高。會不會成真，最快九月份就會揭曉。

(科技)