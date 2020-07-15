英國政府周二終於決定全面封殺中國電訊商華為5G，並訂立兩步走時間表，2027年前在英國網路中全面清除所有華為5G設備。未來兩年亦不能夠使用華為設備建設固網光纖網路。對此，中國駐英大使及華為回應，英國決定政治化，對結果表示失望。

中國駐英大使劉曉明說，英國禁止中國電訊設備商華為參與當地5G建設的決定令人失望和錯誤，並質疑英國能否為外國投資者提供一個公平及不涉及歧視的營商環境。

華為對英國禁令表示失望，英國分公司副總裁湯普森指出，禁令將令英國在5G發展上失去優勢。

美國國務卿蓬佩奧則讚揚英國的決定，指這提升了5G時代大西洋兩岸民眾的私隱，國家安全及自由世界的價值觀。

另外，英國媒體報導，在英國宣布禁用華為數小時前，華為英國董事會主席約翰布朗宣布將於今年9月提前離職。約翰布朗截至目前在任5年。按照原計劃，他將於明年3月離職。

(中時 )