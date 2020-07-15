監委王幼玲、王美玉指出，法務部矯正署所屬各監所，自108年年中起，陸續以勞務承攬方式進用心理及社工等專業人力，因契約內容涉「假承攬真僱傭」，導致招募與留任困難，嚴重影響監所受刑人輔導工作推展及服務關係的建立。監察院今天通過兩位委員的調查報告，糾正法務部矯正署，並籲請行政院督導相關機關改進，保障監所心理及社工專業人力勞動權益。

法務部矯正署108年度起辦理的心理及社工專業人員進用案，以勞務承攬的方式，由機構或自然人承攬。109年心理人員機構承攬派駐33人，自然人承攬31人，社工人員機構承攬21人，自然人承攬25人。

監委表示，承攬人員並非監所成員，監所並無指揮監督權責，但是契約要求，派駐承攬人員要全職8小時，配合機關的上下班時間，還要應機關要求加班、受訓及出差，或臨時分派工作任務，明顯已經有指揮監督的關係。

監委指出，監所卻以勞務承攬關係迴避雇主責任，甚至有承攬人發生被性騷擾，卻申訴無門的事件。契約條款涉有「假承攬真僱傭」疑慮，矯正署應確實參據勞動部及專家學者意見，通盤檢討，研謀改善。

監委說，108年進用的心理及社工人員，至109年只有62％及50％留任。監所因以「勞務承攬」方式進用，影響專業人員續任意願，不利監所受刑人的輔導協助成效，茲事體大，是否逐步往「常設」人力方向規劃，行政院應積極出面督導，整合部會間意見，完善全案人力規劃，建構專業服務制度。

監委補充，各矯正機關因欠缺辦理經驗，導致契約設計未盡周全，未考量由自然人得標的情形，強行適用結果，恐將對廠商造成無正當理由的差別待遇，違反政府採購法規定；此外，矯正署將勞務採購契約責成各監所自行研辦，雖可收因地制宜的成效，卻也衍生各機關做法不盡相同的問題，引起機關承辦人或勞務承攬人對法規之誤解而產生勞務爭端。

(中時 )