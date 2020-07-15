《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（15）日的國際新聞重點。

【1】 美國國會通過《香港自治法》川普發法律和行政命令 終止香港優惠待遇

川普14日下午親自宣布已經正式簽署「香港自治法」，同時發布行政命令，終止美國對香港的優惠待遇，香港將獲得與大陸相同的待遇。法案簽訂後，這也也意味未來美國制裁損害香港自治的大陸官員與金融機構將依法有據。

【2】 川普政府不敵眾怒！全網路授課留學生不必離境了

川普政府先前頒布的簽證新規中，要求只參與網路授課的留學生轉學至可面授上課的學校，引起眾怒，甚至哈佛等名校提告；對此，法官14日表示，美國政府已與針對這項措施提告的哈佛與MIT達成和解，這項命令在法律上成為未解決事項。

【3】 20年關係終結！英決意開鍘 華為無奈回一句話

英相強森決定禁止大陸電信巨擘華為參與英國5G網路建設，並要求2027年全部撤換已經安裝的華為設備。對此，華為透過發言人表示，這對在英國每一位手機用戶而言，是令人失望的決定。

【4】 所有人皆產生免疫反應！美疫苗人體測試傳捷報 副作用輕微

莫德納公司與美國國家衛生研究院（NIH）攜手合作研發的新冠肺炎疫苗第一階段臨床試驗結果傳出捷報，疫苗成功誘發所有第一階段臨床試驗受試者的免疫反應，並且受試者只出現疲勞、發冷、頭痛、肌肉痠痛、施打部位疼痛等輕微副作用。

【5】 新冠感染在擴大！日增200例 東京將上調疫情警戒至最嚴重級別

由於新冠肺炎疫情反撲，每日新增病例數持續增加，日媒報導，東京今（15）日決定，上調疫情指標至最高級別，代表「新冠病毒感染可能正在擴散」。外媒指出，過去6天，有4天東京每日新增病例數都超過200例。

(中時電子報)