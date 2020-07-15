振興3倍券紙本，15日開始在全台郵局都能領取，太平警分局預估早、中午及傍晚會是排隊高，呼籲民眾避開這些時段；而台中市南區國光里辦公處，15日上午更獲國光路郵局電話「求援」，希望里長陳雅惠協助通知民眾趕快來領取。

國光里里長陳雅惠表示，3倍券15日正式上路，為鼓勵民眾分散領券，經濟部推出優惠方案，18日之後才到通路領紙本券的「晚鳥」，可在31日參加抽獎，並透過媒體強力放送，許多里民擔心一早會大排長龍，選擇觀望，南區國光路郵局出現沒什麼人領的現象。

陳雅惠指出，國光路郵局15日上午10點30分左右來電表示，由於媒體不斷報導，呼籲民眾不要擠在第1天領取3倍券，15日上午發過一批之後，只出現零星領取，郵局憂心民眾全部擠在後面時段，恐造成民眾更多不便，希望里長幫忙通知里民趕快來領取。

民眾紀連生說，他本來預計17日才要去郵局領，突然接到國光里長陳雅惠的通知後，他即到國光路與南門路口的國光路郵局，根本不用排隊，領取流程順利，前後不到不到1分鐘時間，就領到3倍券實體紙本，包括500元的有4張、200元的有5張，實在很方便。

(中時 )