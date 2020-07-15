民眾可租借「鬼滅之刃」主角群特色浴衣，漫遊在日式風情的淡水街長多田榮吉故居中。（賴彥竹攝）

新北市淡水古蹟博物館今日起推出日本高人氣動漫「鬼滅之刃」浴衣體驗活動，民眾可租借「鬼滅之刃」主角群特色浴衣，漫遊在日式風情的淡水街長多田榮吉故居中，使用三倍券租借1套成人浴衣，1小時可享優惠價200元。

新北市淡水古蹟博物館在淡水街長多田榮吉故居舉辦「青春山海線－來去古蹟當Coser」活動，今年有別以往，除了能租借各種顏色的經典浴衣外，更能租借日本高人氣動漫「鬼滅之刃」竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸角色的浴衣。

淡水古蹟博物館表示，浴衣體驗活動今日起至年底，每周四、五早上10時至15時，週末延長至下午16時，使用三倍券租借1小時1套成人浴衣或2套兒童浴衣，即享優惠價200元，同時租借2套成人及2套兒童浴衣，優惠價500元，活動期間優惠組合限量80組，歡迎有興趣的民眾、動漫迷把握機會。

淡古館長柏麗梅表示，今年已完成故居庭院中景觀水池、石板步道及日式流水造景等改善工程，非常適合民眾拍照，除了推出三倍券租借浴衣優惠外，紅城小舖也推出三倍券優惠，有200元及500元文創商品福袋，消費滿300元也可享8折。

林先生、邱小姐情侶檔說，每年都會出國玩，但受疫情影響，僅能在國內旅遊，聽聞有動漫特色浴衣，就特別到淡水約會，營造偽出國不一樣的甜蜜感。淡水居民張先生說，第一次穿動漫款的浴衣覺得很有趣，有身歷其境的感覺，一解不能出國的憂鬱。

(中時 )