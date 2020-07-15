#直擊金曲獎/第31屆金曲獎入圍名單公布記者會

因新冠肺炎疫情影響，音樂圈的年度盛事第31屆金曲獎從6月延期到10月舉行，今(15日)舉行入圍名單公佈記者會，歌王則由周華健、J．Sheon、張震嶽、黃明志、吳青峰、裘德同場爭獎；歌后則是王若琳、梁靜茹、鄧紫棋、許哲珮、楊乃文、魏如萱搶封后。

最佳台語男歌手入圍的有方順吉、陳以恆、曾瑋中、蘇明淵、吳永吉，最佳台語女歌手獎則是朱海君、杜忻恬、潘越雲／鏡Reflection、王瑞霞、張涵雅入圍。最佳樂團獎入圍則是Trash、告五人、海豚刑警、茄子蛋、傷心欲絕品、滅火器、神棍樂團，7組入圍。

評審團主席陳鎮川稍早宣布，特別貢獻獎頒給「台灣鼓王」黃瑞豐，最佳國語專輯獎方面，入圍有愛的呼喚／台灣索尼音樂、摩天動物園／台灣索尼音樂、失物之城／雪人有限公司、Juvenile A／何樂音樂、藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂、太空人／環球國際唱片。

最佳台語專輯獎有裝潢／禾廣娛樂股份有限公司、善良的歹人／紅豆娛樂股份有限公司、鏡／reflection、我們以後要結婚／艾格普蘭特艾格有限公司、燒金蕉／洗耳公聽股份有限公司、無名英雄／火氣音樂股份有限公司。

最佳作曲人入圍的有林生祥〈遠行〉、鄧紫棋〈摩天動物園〉、余佩真〈昏你feat.亂彈阿翔〉、阿爆；Dazparity〈Thank You感謝〉、吳青峰〈太空人〉。最佳新人入圍則有9m88／平庸之上、JADE／Nemo、高爾宣／#osnrap、告五人／我肯定在幾百年前就說過愛你、莫宰羊／幻想曲、楊士弘／壞米仔、持修／房間裡的大象。

本屆計有231家報名單位、1,348張專輯/EP、19,461件作品參賽；並經83人次評審委員以初審、資格審及複審三階段評審後，決議本年入圍名單，計163件作品入圍角逐27個獎項；其中，台灣索尼音樂娛樂股份有限公司入圍20項表現最亮眼，專輯作品則以阿爆（阿仍仍）《kinakaian 母親的舌頭》入圍8項奪冠。

金曲31原定今年6月在台北小巨蛋舉行，因新冠肺炎疫情不斷升溫，今年4月文化部宣布延期到10月舉行，隨著疫情逐漸受到控制，上月正式公告，第31屆金曲獎頒獎典禮訂於10月3日晚上7點於台北流行音樂文化中心舉行，今則在三創生活園區公布金曲31入圍名單。入圍公布記者會上邀來評審團主席陳鎮川、文化部影視及流行音樂產業局徐宜君局長，也邀請孫盛希、李千那、黃宣（YELLOW）、官靈芝、歐開合唱團擔任揭獎嘉賓。

金曲31完整入圍名單如下：

第 31 屆金曲獎流行音樂類入圍名單

【演唱類】

【出版獎】

■ 年度專輯獎

最佳國語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

■ 年度歌曲獎

最高品質靜悄悄 Airplane Mode《平庸之上》／爵士寶貝有限公司﹙演唱者：9m88﹚

遠行“Distant Journey”《 [陽光普照] 電影原聲帶》／山下民謠有限公司﹙演唱者：林生祥﹚

Without You《 #osnrap》／史科特音樂股份有限公司﹙演唱者：高爾宣﹚

摩天動物園《摩天動物園》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：G.E.M.鄧紫棋﹚

鬼島《亞洲通話》／亞洲通文創有限公司﹙演唱者：黃明志;大支﹚

Thank You 感謝《 kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者：阿爆（阿仍

仍）﹚

雙城記《無名英雄》／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

■ 最佳國語專輯獎

愛的呼喚／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：王若琳﹚

摩天動物園／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：G.E.M.鄧紫棋﹚

失物之城／雪人有限公司﹙演唱者：許哲珮﹚

Juvenile A／何樂音樂有限公司﹙演唱者：陳珊妮﹚

藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

太空人／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：吳青峰﹚

■ 最佳台語專輯獎

裝潢／禾廣娛樂股份有限公司﹙演唱者：濁水溪公社﹚

善良的歹人／紅豆娛樂股份有限公司﹙演唱者：蘇明淵﹚

鏡 reflection／這虎音樂工作室﹙演唱者：潘越雲﹚

我們以後要結婚／艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者：茄子蛋﹚

燒金蕉／洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者：百合花﹚

無名英雄／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

■ 最佳客語專輯獎

Yourself 自己／鴿子窩音樂文化事業有限公司﹙演唱者：Yachun Asta Tzeng 曾雅君﹚

戆仔船/THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司﹙演唱者：米莎﹚

上鄉／洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者：黃子軒與山平快﹚

有時有日／洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者：黃宇寒 Han﹚

■ 最佳原住民語專輯獎

Sasela'an 氣息／阿洛無限有限公司﹙演唱者：Ado 阿洛﹚

laloken ko orip 認真生活／認真生活有限公司﹙演唱者：阿努．卡力亭．沙力朋安

Anu.Kaliting.Sadipongan﹚

裡面的外面／風潮音樂國際股份有限公司﹙演唱者：戴曉君﹚

角頭音樂 060 查勞 巴西瓦里 Salama／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：查勞加麓﹚

kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚

■ 最佳音樂錄影帶獎

去年冬天《去年冬天》／英屬維京群島商寰亞傳媒企業有限公司台灣分公司﹙導演：邱柏昶﹚

ZOEA《 ZOEA》／牡蠣音樂有限公司﹙導演：有機像素﹚

紅衣女孩《 Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：程偉豪﹚

我只在乎你《愛的呼喚》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：Robert Youngblood﹚

陪著你《藏著並不等於遺忘》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：姚國禎﹚

恐怖谷《 Juvenile A》／何樂音樂有限公司﹙導演：陳珊妮﹚

紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》／相知國際股份有限公司﹙導演：殷振豪﹚

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

林生祥／遠行“Distant Journey”《 [陽光普照] 電影原聲帶》／山下民謠有限公司﹙演唱者：林生

祥﹚

G.E.M.鄧紫棋／摩天動物園《摩天動物園》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：

G.E.M.鄧紫棋﹚

余佩真／昏你 feat.乱彈阿翔(The Wedding feat.Luantan Ascent)《真真(Jen Jen)》／亞神音樂娛樂

股份有限公司﹙演唱者：余佩真﹚

阿爆（阿仍仍） ;Dizparity／Thank You 感謝《 kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司(十一

音樂)﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚

吳青峰／太空人《太空人》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：吳青峰﹚

■ 最佳作詞人獎

米莎／若此身為樹/If I were a Tree《戆仔船/THE SHIP OF FOOLS》／山下民謠有限公司﹙演唱

者：米莎﹚

陳昇 Bobby Chen／她的每一天《七天》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：陳昇 Bobby

Chen﹚

陳珊妮;呂士軒／成為一個厲害的普通人《 Juvenile A》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：陳珊妮;

呂士軒﹚

李格弟／Ophelia《藏著並不等於遺忘》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

阿爆（阿仍仍） ;王秋蘭（愛靜）／1-10 ft. Dizparity《 kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公

司(十一音樂)﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚

謝銘祐／路《路》／三川娛樂有限公司﹙演唱者：謝銘祐﹚

■ 最佳編曲人獎

剃刀蔣(跳蛋工廠 EGGO Music Production)／輸情歌《巷子內》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公

司﹙演唱者：J.Sheon﹚

Ryan Francesconi／寒雨曲《愛的呼喚》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：王若琳﹚

KOBUDO 古武道／戰《失物之城》／雪人有限公司﹙演唱者：許哲珮﹚

曾仁義;洪子龍;張漢恭;戴曉君／戰歌《裡面的外面》／風潮音樂國際股份有限公司﹙演唱者：

戴曉君﹚

Dizparity／kinakaian 母親的舌頭《 kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱

者：阿爆（阿仍仍）﹚

■ 最佳專輯製作人獎

王希文;許哲珮／失物之城／雪人有限公司﹙演唱者：許哲珮﹚

陳珊妮／Juvenile A／何樂音樂有限公司﹙演唱者：陳珊妮﹚

陳建騏／藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

黃少雍;阿爆（阿仍仍）／kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者：阿爆

（阿仍仍）﹚

Mike Green;滅火器／無名英雄／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

■ 最佳單曲製作人獎

杜振熙 Softlipa／最高品質靜悄悄 Airplane Mode《平庸之上》／爵士寶貝有限公司﹙演唱者：

9m88﹚

陳君豪／Y.O.Y (feat. 張立羣)《派樂黛 J7 白蛇鑽》／派樂黛唱片有限公司﹙演唱者：陳君豪;張

立羣﹚

蔡德才／fly－電影「少年的你」片尾曲《 fly－電影「少年的你」片尾曲》／街聲股份有限公司

﹙演唱者：岑寧兒﹚

謝銘祐／路《路》／三川娛樂有限公司﹙演唱者：謝銘祐﹚

宋念宇／默念你《默念你》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：宋念宇﹚

余佳倫;黃宣／獨上 C 樓 feat.范曉萱《馬戲團》／否極泰來音樂股份有限公司﹙演唱者：

YELLOW;范曉萱﹚

■ 最佳國語男歌手獎

周華健 Wakin Chau／少年 The Younger Me／滾石國際音樂股份有限公司

J.Sheon／巷子內／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

張震嶽 Ayal Komod／遠走高飛 Gone Away／滾石國際音樂股份有限公司

黃明志／亞洲通話／亞洲通文創有限公司

吳青峰／太空人／環球國際唱片股份有限公司

裘德／頒獎的時候我要缺席／眾水之音文化傳播有限公司

■ 最佳國語女歌手獎

王若琳／愛的呼喚／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

梁靜茹／我好嗎? - 太陽如常升起／環球國際唱片股份有限公司

G.E.M.鄧紫棋／摩天動物園／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

許哲珮／失物之城／雪人有限公司

楊乃文／越美麗越看不見／亞神音樂娛樂股份有限公司

魏如萱／藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■ 最佳台語男歌手獎

方順吉／遙遠的戀情／太極音樂有限公司

陳以恆／但係我袂驚惶／恆星製造所有限公司

曾瑋中／毋通／時代創藝企業有限公司

蘇明淵／善良的歹人／紅豆娛樂股份有限公司

吳永吉／風中浮沉的花蕊／大吉祥整合行銷有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

朱海君／朱海君 花開的時/Touch a star／豪聲唱片有限公司

杜忻恬／有夠貓／時代創藝企業有限公司

潘越雲／鏡 reflection／這虎音樂工作室

王瑞霞／霞姐直播中／米樂士娛樂股份有限公司

張涵雅／疼 Cherish our Pain／好痛音樂事業有限公司

■ 最佳客語歌手獎

米莎／戆仔船/THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司

劉榮昌／沿路日常／黎歐創意有限公司

黃珮舒／纏，一溜仔／三川娛樂有限公司

黃宇寒 Han／有時有日／洗耳恭聽股份有限公司

■ 最佳原住民語歌手獎

盧靜子／盧靜子 尋樂／參拾柒度製作有限公司

Ado 阿洛／Sasela'an 氣息／阿洛無限有限公司

阿努．卡力亭．沙力朋安／laloken ko orip 認真生活／認真生活有限公司

戴曉君／裡面的外面／風潮音樂國際股份有限公司

阿爆（阿仍仍）／kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司(十一音樂)

■ 最佳樂團獎

TRASH（阿夜、頤原、博文、金魁剛）／Never Die／華納國際音樂股份有限公司

告五人（潘雲安、犬青、哲謙）／我肯定在幾百年前就說過愛你／相知國際股份有限公司

海豚刑警（楊淑芬、周志明、林寶珠、陳金發 ）／豚愛特攻隊／香港商華納音樂出版有限公司

台灣分公司

茄子蛋（黃奇斌、蔡鎧任、謝耀德）／我們以後要結婚／艾格普蘭特艾格有限公司

傷心欲絕（許正泰、劉暐、官靖剛、黃紹祖、陳冠甫、葛亭筠）／遜到簡直是個藝術品／大果

音樂製作有限公司

滅火器（楊大正 Sam、鄭宇辰 ORio、陳敬元 JC、柯志勛 KG）／無名英雄／火氣音樂股份有限

公司

神棍樂團（陳正航、張竣傑、張維哲、潘睿翊、吳岳霖、張智彥）／神一樣的存在／風潮音樂

國際股份有限公司

■ 最佳演唱組合獎

JADE（嘟嘟;AJ(阿傑)）／Nemo／愛貝克思股份有限公司

Chick en Chicks（蔡奇龍; Kartina Flavia Hai）／作弊人生／複製貼上音樂製作有限公司

慢慢說（利得彙;沈志方）／1+1<3／雅慕斯娛樂股份有限公司

唐貓（高真;阿蘭;三智;少瑜）／唐貓／好有感覺音樂事業有限公司

守夜人 Night Keepers（秦旭章;楊其偉;林稚翎;蔡佳穎）／團體枕聊概念 EP／何樂音樂有限公司

■ 最佳新人獎

9m88／平庸之上／爵士寶貝有限公司

JADE／Nemo／愛貝克思股份有限公司

高爾宣／#osnrap／史科特音樂股份有限公司

告五人／我肯定在幾百年前就說過愛你／相知國際股份有限公司

莫宰羊／幻想曲／好有感覺音樂事業有限公司

楊士弘／壞米仔／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

持修／房間裡的大象／野聲音娛樂有限公司

【演奏類】

【出版獎】

■ 演奏類最佳專輯獎

Petrichor／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：關家傑; Fabian Almaza; Linda May Oh; Johnathan

Blake﹚

鍾興民作品集 Initial Value／果核有限公司﹙演奏者：鍾興民﹚

Ken／山下民謠有限公司﹙演奏者：大竹研﹚

返校 Detention（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司﹙演奏者：盧律銘﹚

Ciao Bella／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：蘇聖育; 林冠良; 曾增譯﹚

【個人獎】

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

關家傑／Petrichor／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：關家傑; Fabian Almaza; Linda May Oh;

Johnathan Blake﹚

坂本健志／夢幻／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：坂本健志﹚

非／密閉空間／Flow, Gesture, and Spaces／派樂黛唱片有限公司﹙演奏者：非／密閉空間﹚

江致潔／走入有霧的森林／風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者：Cicada﹚

鍾興民／鍾興民作品集 Initial Value／果核有限公司﹙演奏者：鍾興民﹚

■ 演奏類最佳作曲人獎

關家傑／When Will I See You Again?《 Petrichor》／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：關家傑﹚

非／密閉空間／非／密閉空間 《 Flow, Gesture, and Spaces》／派樂黛唱片有限公司﹙演奏

者：非／密閉空間﹚

鍾興民／開山《鍾興民作品集 Initial Value》／果核有限公司﹙演奏者：鍾興民;吳雪盟;中國愛

樂樂團;曾誠﹚

大竹研／Okinawa《 Ken》／山下民謠有限公司﹙演奏者：大竹研﹚

蘇聖育／Ciao Bella《 Ciao Bella》／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：蘇聖育 Organ 3﹚

【技術類】

【個人獎】

■ 最佳裝幀設計獎

顏伯駿／我肯定在幾百年前就說過愛你／相知國際股份有限公司

廖小子／雞腿便當／顏社企業有限公司

吳建龍／我們以後要結婚／艾格普蘭特艾格有限公司

吳建龍;曾建穎／BJ 肆／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司(台灣分公司)

何佳興／海光之聲／蘆葦花開音樂藝術文化工作室

【出版獎】

■ 最佳演唱錄音專輯獎

少年 The Younger Me／滾石國際音樂股份有限公司

（主要錄音人員：鄧緯聖、洪浚程／主要混音人員：林正忠、王俊傑(小 K)／主要母帶後製人

員：孫仲舒）

二分之一／楊大音樂文化有限公司

（主要錄音人員：黃亭蓉、林于天／主要混音人員：楊大緯／主要母帶後製人員：楊大緯）

失物之城／雪人有限公司

（主要錄音人員：許哲珮、林尚伯、左興、蘇賢緯、塩澤利安／主要混音人員：黃文萱／主要

母帶後製人員：Randy Merrill）

Toliara／角頭文化事業股份有限公司

（主要錄音人員：Mario Karpinsky、Danial Casas／主要混音人員：Carlos Maria Vera Del Moral／

主要母帶後製人員：Carlos Maria Vera Del Moral）

BJ 肆／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司(台灣分公司)

（主要錄音人員：王永鈞／主要混音人員：Dan Korneff／主要母帶後製人員：Ted Jenson）

■ 最佳演奏錄音專輯獎

West 17th Street, New York City 西十七街, 紐約／好有感覺音樂事業有限公司

（主要錄音人員：林煒盛、盧雷隆、落合誠治、大前研二／主要混音人員：彼得卡爾／主要母

帶後製人員：彼得卡爾）

Somewhere In The Middle／山下民謠有限公司

（主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：錢煒安／主要母帶後製人員：Scott Hull）

鍾興民作品集 Initial Value／果核有限公司

（主要錄音人員：李岳松、王家棟／主要混音人員：鍾興民／主要母帶後製人員：Bernie

Grundman）

A voice in the Chaos／街聲股份有限公司

（主要錄音人員：大恭／主要混音人員：大恭／主要母帶後製人員：大恭）

返校 Detention（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司

（主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：錢煒安／主要母帶後製人員：錢煒安）

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

黃瑞豐

(中時電子報)