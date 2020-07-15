三民高中國中部9年級學生柯權祐天生半盲，領有身障手冊，家中經濟倚賴幾乎全盲、須定期洗腎的母親街頭賣水果，柯權祐不畏天熱、天冷幫忙叫賣外，熱心公益的他還加入童軍服務他人，孝行舉動感動眾人，今年榮獲內政部孝行獎，是新北唯三獲獎的學子。

內政部孝行獎公布，新北市今年有3位孝行楷模，3位目前都在就學中，分別為三民高中國中部柯權祐、尖山國中邱翊紘及台北大學羅宜廷；教育局表示，三人都在學習路上正向、努力，為自身奮鬥外，更不忘為社會付出，是逆境學子的好榜樣。

就讀尖山國中的邱翊紘，父親因為有腎臟疾病需長期洗腎，經濟權仰賴母親出外工作，邱翊紘一間扛起照顧家庭的責任，不僅熟悉父親所有洗腎的協助工作，更常貼心為知覺遲鈍的父親按摩，家中家務全由邱翊紘一人包辦。

正就讀台北大學羅宜廷與祖母相依為命，在就讀新北高工夜間部期間就扛起家中經濟，半工半讀完成學業，學校阿姨們知道家庭狀況，常將午餐飯菜包給他，當作祖母和他的晚餐，宜廷發奮念書、考取多張證照，順利進入台北大學就讀，未來目標是擔任公務員能有穩定收入照顧年邁的祖母。

教育局長張明文表示，孝行獎得主背後都有感人故事，孝行楷模的故事，讓學生在潛移默化中學習孝順父母，也能讓大家重視為善行孝，給社會帶來更多正能量。

(中時 )