監委人事同意權之爭將一路燒向周五表決，國民黨立法院黨團今召開記者會，砲轟立院昨動用警察權替監察院長被提名人陳菊開路，痛斥民主已死。對此，立法院秘書長林志嘉說，警衛隊本於職責維持通道，與「警察權動用」毫不相干，混淆定義對警察不公平。

林志嘉指出，立法院警察權指的是在議場等會議空間內，警察為維護會場秩序、防止危害及保護立委安全所執行的警衛勤務。

林志嘉強調，但昨日上午於議場後門外發生的衝突，是警衛隊基於職責維護場外安全，並維持安全通道，與「警察權動用」毫不相干，混淆定義對警察同仁不公平。

林志嘉提到，過去立法院動用警察權將立委架離議場的紀錄，分別是劉闊才擔任院長時，在1988年12月6日、1989年7月4日動用過；而梁肅戎擔任院長時也在1990年5月29日、1990年11月6日、1990年12月18日、1991年4月12日動用過警察權，但1992年國會全面改選後即未再動用。

(中時 )