監察院長被提名人陳菊昨赴立法院備詢，遭到藍營立委強力杯葛，最終陳菊無法上台答詢。民進黨規畫按照原訂議程17日進行監察院人事同意權投票，民眾黨團今質疑，民進黨如果要用投票強行通過，因程序不完備，既違法又違憲，呼籲蔡英文總統建立好的憲政慣例，馬上停止提名作業。

國民黨團昨為阻止陳菊備詢，攻佔議場內主席台，並推倒質詢台、備詢台，並破壞線路等設備，導致監察委員被提名審查會無法進行，民進黨團認為，議程時間已經排定，是國民黨杯葛議事，自行放棄質詢的權利，17日將如期進行人事同意權投票。

民眾黨團總召賴香伶、立委張其祿、邱臣遠今上午前往議場門口，希望按照既定時間進到議場質詢監委被提名人，但因國民黨持續占領主席台，造成意識無法進行。賴香伶左批國民黨要求廢考監，卻不願簽署時力及民眾黨的修憲版本，根本是打假球；右批民進黨不作為，剝奪立委行使人事同意權的審查，恐有違憲之虞。

賴香伶強調，民眾黨沒有跟國民黨一起用被壞杯葛質詢，也沒有要求被提人不用來接受詢答，監察委員審查會沒有開始也沒有結尾的程序，如果17日強行表決，強烈質疑違反職權行使法，希望立法院長游錫堃可以說明。

張其祿說，監察委員提名一連串風波，既違法又為憲，過程非常糟糕，被提名人無法進行審議，民進黨如果質疑要在混亂中強行投票通過，會有違法違憲的問題。

張其祿質疑，依照立法院職權行使法第29條規定，程序上必須經過全院委員會審查、投票；第30條更提到要進行審查跟備詢，依目前狀況來看，審查會也走不下去，少了這些程序，周五強行輾壓投票通過到底合不合法。

(中時 )