羅東林管處將先封閉第2層步道2天，除修復受損的木棧道外，也會先觀察狀況再決定開放時間。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

羅東鎮黃姓女子偕同父母共3人，今天（15日）前往冬山鄉新寮瀑布步道，但在第2層步道時遭遇落石，黃女被落石波及，所幸黃女及時蹲下躲過直接撞擊，但仍受有頭部腫脹、右肩疼痛等傷勢，羅東林管處也緊急封閉第2層步道，預計先封閉2天觀察狀況，開放時間將另行通知。

羅東林管處表示，這幾天雖然沒有下雨，但新寮瀑布濕度高，土壤含水率變化大，落石發生原因還會再了解，林管處會先封閉2天觀察，落石砸毀的木棧道也會修補，確定新寮瀑布第2層步道安全無虞後才會重新開放。

(中時 )