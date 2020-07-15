差點爆頭！宜蘭冬山新寮瀑布步道落石 女急蹲閃過死神 13:142020/07/15 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 冬山鄉新寮瀑布第2層步道落石，所幸1名女子及時蹲下躲過直接撞擊。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅東林管處將先封閉第2層步道2天，除修復受損的木棧道外，也會先觀察狀況再決定開放時間。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） 羅東鎮黃姓女子偕同父母共3人，今天（15日）前往冬山鄉新寮瀑布步道，但在第2層步道時遭遇落石，黃女被落石波及，所幸黃女及時蹲下躲過直接撞擊，但仍受有頭部腫脹、右肩疼痛等傷勢，羅東林管處也緊急封閉第2層步道，預計先封閉2天觀察狀況，開放時間將另行通知。 羅東林管處表示，這幾天雖然沒有下雨，但新寮瀑布濕度高，土壤含水率變化大，落石發生原因還會再了解，林管處會先封閉2天觀察，落石砸毀的木棧道也會修補，確定新寮瀑布第2層步道安全無虞後才會重新開放。 (中時 ) #步道 #落石 #瀑布 #林管處 #羅東 也許您會感興趣 社會熱門新聞 羽球國手「撿屍人妻」硬上…找嘸褲還全裸嚇到她丈夫 代價出爐 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 11歲女童趴桌暴斃！父半夜驚見已長屍斑 死因出爐醫大驚 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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